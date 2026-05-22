Lagarde ve ECB'den enflasyon mesajı: Beklentiler hedefle uyumlu, faiz artışı sinyali güçleniyor

Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Lagarde, enerji krizinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ve ekonomik aktiviteyi zayıflattığını söyledi. Ancak buna rağmen uzun vadeli enflasyon beklentilerinin genel olarak istikrarlı kaldığını vurguladı.

Savaşın orta vadeli enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin, enerji fiyatlarındaki artışın şiddeti ve süresi ile bu şokun dolaylı yansımalarına bağlı olacağını belirtti.

Öte yandan AMB Yönetim Kurulu üyesi Alexander Demarco, bankanın enflasyonla mücadelede kararlılığını göstermek amacıyla Haziran ayında faiz artışına gidilmesinin olası olduğunu dile getirdi.

Demarco, orta vadeli enflasyon beklentilerinin hâlâ güçlü bir zeminde bulunduğunu ve şu aşamada ek sıkılaştırma adımlarına sınırlı ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ancak gerektiğinde adım atmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Haziran ayında muhtemelen faiz artışı gerekebilir. Orta vadeli hedefimize bağlılığımızı göstermeliyiz; geride kaldığımız izlenimi vermemeliyiz" dedi.