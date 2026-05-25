CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD-İran anlaşma umudu küresel piyasaları hareketlendirdi

ABD-İran anlaşma umudu küresel piyasaları hareketlendirdi

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayabilecek bir anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Anlaşma beklentisiyle petrol fiyatları sert gerilerken, hisse senedi piyasalarında yükseliş görüldü.

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 08:51

Anlaşma umutlarının güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,2'ye kadar düşerek 97,10 dolara geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 91 dolar seviyelerinde işlem gördü. Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkes konusunda yakınlaştığını ancak yaptırımlar ve nükleer program gibi temel başlıklarda önemli görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. Chanana'ya göre piyasalarda şimdilik rahatlama havası hakim olsa da kalıcı çözüm beklentisi henüz tam olarak fiyatlanmış değil.

KÜRESEL BORSALARDA İYİMSER HAVA

Petroldeki düşüş ve jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi hisse piyasalarını destekledi. MSCI All Country World Index yüzde 0,3 yükselerek rekor seviyelere yeniden yaklaşırken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Japon Nikkei endeksi yüzde 3 yükselişle dikkat çekerken, S&P 500 vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artış gösterdi. ABD'de Anma Günü tatili nedeniyle piyasalar kapalı kalırken, Hong Kong ve Londra borsalarında da işlem yapılmadı.

TAHVİL VE DOLAR CEPHESİNDE GERİ ÇEKİLME

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon beklentilerini azaltmasıyla tahvil getirilerinde gerileme yaşandı. Japonya ve Avustralya tahvil faizleri düşerken, Dolar Endeksi de yüzde 0,2 geriledi. Piyasalarda genel görünüm, yatırımcıların jeopolitik tansiyonun düşeceğine yönelik beklentileri fiyatladığını ortaya koydu.

WASHİNGTON VE TAHRAN TEMKİNLİ İLERLİYOR

ABD'li üst düzey yetkililer, Washington ile Tahran'ın anlaşmanın nihai metni üzerinde çalıştığını ve sürecin birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtirken, anlaşma konusunda acele edilmeyeceğini vurguladı. Trump ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

KRİTİK BAŞLIKLARDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR

Müzakerelerde ilerleme sağlansa da taraflar arasında önemli anlaşmazlıkların devam ettiği belirtiliyor. Özellikle İran'ın füze programı ve uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda net bir uzlaşının sağlanamadığı ifade ediliyor. İran basını ise yaptırımların kaldırılması gibi konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü ve taslak metnin risk altında olduğunu öne sürüyor. Tarafların geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda görüşmeleri sürdürdüğü aktarılıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Gazprom: Avrupa’da doğal gaz stokları düşüşte! Gazprom: Avrupa'da doğal gaz stokları düşüşte! 21 Mayıs 2026 17:04
ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor 21 Mayıs 2026 16:53
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 21 Mayıs 2026 15:45
Bundesbank: Ekonomide durgunlaşma beklentisi Bundesbank: Ekonomide durgunlaşma beklentisi 21 Mayıs 2026 14:41
Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomide yeni kırılma süreci başlıyor Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomide yeni kırılma süreci başlıyor 21 Mayıs 2026 14:01
OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı 21 Mayıs 2026 13:51
EBRD’den QNB Leasing’e 50 milyon euroluk yeşil finansman desteği EBRD’den QNB Leasing’e 50 milyon euroluk yeşil finansman desteği 21 Mayıs 2026 13:48
AB, enerji krizi nedeniyle büyüme tahminini düşürdü AB, enerji krizi nedeniyle büyüme tahminini düşürdü 21 Mayıs 2026 13:41
Borsa’da geri çekilme sürüyor! BİST100 14.000 puanın altına indi Borsa'da geri çekilme sürüyor! BİST100 14.000 puanın altına indi 21 Mayıs 2026 13:20
Rusya’nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı Rusya’nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı 21 Mayıs 2026 12:31
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI geriledi Avro Bölgesi'nde bileşik PMI geriledi 21 Mayıs 2026 12:10
Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık 21 Mayıs 2026 12:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.808,2000 Değişim 898,78 Son veri saati:
Düşük 12966,26 Yüksek 13865,04
Açılış
45,7249 Değişim 0,0575 Son veri saati:
Düşük 45,6811 Yüksek 45,7386
Açılış
53,6105 Değişim 0,3341 Son veri saati:
Düşük 53,22 Yüksek 53,5541
Açılış
6.700,5920 Değişim 113,652 Son veri saati:
Düşük 6621,11 Yüksek 6734,762
Açılış
114,2707 Değişim 5,0658 Son veri saati:
Düşük 110,8976 Yüksek 115,9634
Açılış
BİST En Aktif Hisseler