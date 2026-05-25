ABD-İran anlaşma umudu küresel piyasaları hareketlendirdi

Anlaşma umutlarının güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,2'ye kadar düşerek 97,10 dolara geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 91 dolar seviyelerinde işlem gördü. Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, tarafların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkes konusunda yakınlaştığını ancak yaptırımlar ve nükleer program gibi temel başlıklarda önemli görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. Chanana'ya göre piyasalarda şimdilik rahatlama havası hakim olsa da kalıcı çözüm beklentisi henüz tam olarak fiyatlanmış değil.

KÜRESEL BORSALARDA İYİMSER HAVA

Petroldeki düşüş ve jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi hisse piyasalarını destekledi. MSCI All Country World Index yüzde 0,3 yükselerek rekor seviyelere yeniden yaklaşırken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Japon Nikkei endeksi yüzde 3 yükselişle dikkat çekerken, S&P 500 vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artış gösterdi. ABD'de Anma Günü tatili nedeniyle piyasalar kapalı kalırken, Hong Kong ve Londra borsalarında da işlem yapılmadı.

TAHVİL VE DOLAR CEPHESİNDE GERİ ÇEKİLME

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon beklentilerini azaltmasıyla tahvil getirilerinde gerileme yaşandı. Japonya ve Avustralya tahvil faizleri düşerken, Dolar Endeksi de yüzde 0,2 geriledi. Piyasalarda genel görünüm, yatırımcıların jeopolitik tansiyonun düşeceğine yönelik beklentileri fiyatladığını ortaya koydu.

WASHİNGTON VE TAHRAN TEMKİNLİ İLERLİYOR

ABD'li üst düzey yetkililer, Washington ile Tahran'ın anlaşmanın nihai metni üzerinde çalıştığını ve sürecin birkaç gün içinde sonuçlanabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtirken, anlaşma konusunda acele edilmeyeceğini vurguladı. Trump ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

KRİTİK BAŞLIKLARDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR

Müzakerelerde ilerleme sağlansa da taraflar arasında önemli anlaşmazlıkların devam ettiği belirtiliyor. Özellikle İran'ın füze programı ve uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda net bir uzlaşının sağlanamadığı ifade ediliyor. İran basını ise yaptırımların kaldırılması gibi konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü ve taslak metnin risk altında olduğunu öne sürüyor. Tarafların geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda görüşmeleri sürdürdüğü aktarılıyor.