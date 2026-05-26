Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 10:30
Temettü takvimine göre 1 Haziran Pazartesi günü dört şirket yatırımcılarına nakit kar payı ödemesi yapacak.
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO'DAN 2 HAZİRAN'DA ÖDEME
2 Haziran Salı günü temettü dağıtacak tek şirket Limak Doğu Anadolu Çimento olacak. Şirket, yatırımcılarına pay başına net 1,70 TL ödeme gerçekleştirecek.
İSDEMİR VE ERDEMİR'DEN 3 HAZİRAN'DA TEMETTÜ
3 Haziran Çarşamba günü demir-çelik sektörünün iki önemli şirketi yatırımcılarına kar payı verecek.
4 VE 5 HAZİRAN'DA ÖDEME YAPACAK ŞİRKETLER
4 Haziran Perşembe günü Atakey Patates ve TAB Gıda yatırımcılarına temettü dağıtacak.
Haftanın son işlem günü olan 5 Haziran Cuma günü ise Avrupakent GYO, hisse başına net 2,50 TL temettü dağıtımı gerçekleştirecek.