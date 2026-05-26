Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak

Temettü takvimine göre 1 Haziran Pazartesi günü dört şirket yatırımcılarına nakit kar payı ödemesi yapacak.

Ayes Çelik hisse başına net 0,30 TL

Mackolik net 2,295 TL

Şişecam net 0,4995 TL

Akçansa ise net 1,598 TL temettü dağıtacak.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO'DAN 2 HAZİRAN'DA ÖDEME

2 Haziran Salı günü temettü dağıtacak tek şirket Limak Doğu Anadolu Çimento olacak. Şirket, yatırımcılarına pay başına net 1,70 TL ödeme gerçekleştirecek.

İSDEMİR VE ERDEMİR'DEN 3 HAZİRAN'DA TEMETTÜ

3 Haziran Çarşamba günü demir-çelik sektörünün iki önemli şirketi yatırımcılarına kar payı verecek.

İsdemir hisse başına net 3,825 TL

Erdemir ise net 0,4675 TL temettü ödeyecek.

4 VE 5 HAZİRAN'DA ÖDEME YAPACAK ŞİRKETLER

4 Haziran Perşembe günü Atakey Patates ve TAB Gıda yatırımcılarına temettü dağıtacak.

Atakey Patates net 0,5950 TL

TAB Gıda ise net 4,25 TL ödeme yapacak.

Haftanın son işlem günü olan 5 Haziran Cuma günü ise Avrupakent GYO, hisse başına net 2,50 TL temettü dağıtımı gerçekleştirecek.