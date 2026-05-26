Goldman Sachs açıkladı: Yapay zeka yatırımlarında rotasyon! Fonlar yazılımdan çiplere yöneliyor

Stratejist Ben Snider liderliğindeki ekip, ikinci çeyrek başındaki portföy dağılımlarını inceleyerek hedge fonların çip sektöründeki pozisyonlarını tarihî zirveye taşıdığını, buna karşılık yazılım hisselerinin portföylerdeki payının 2019'dan bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.

HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKTI?

Analize göre hedge fonlar özellikle Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) ve ASML Holding (ASML) gibi yarı iletken devlerinde net alım yaptı. Yatırım fonları ise Intel (INTC) ve SiTime (SITM) hisselerine yöneldi.

ORTAK FAVORİLER DİKKAT ÇEKTİ

Hem hedge fonların hem de yatırım fonlarının portföylerinde sıkça yer verdiği ortak hisseler arasında Boeing (BA), Mastercard (MA), Marvell Technology (MRVL) ve Visa (V) öne çıktı.

Goldman Sachs, bu hisselerin yıl başından bu yana yaklaşık %10 getiri sağladığını ve S&P 500 endeksinin yaklaşık 3 puan gerisinde kaldığını da aktardı.

NAKİT POZİSYONLAR VE RİSK İŞTAHI

Raporda, artan jeopolitik risklerin etkisiyle yatırım fonlarının nakit pozisyonlarını artırdığı ifade edildi. Hedge fonlar ise ilk etapta kaldıraçlarını azaltmalarına rağmen daha sonra yeniden risk alarak net pozisyonlarını son bir yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

PERFORMANS FARKI

Verilere göre ABD hisse senedi hedge fonları, ikinci çeyrekte piyasa toparlanmasından faydalanarak yıl başından bu yana %7 getiri elde etti. Buna karşılık yatırım fonlarının performansı piyasa ortalamasının gerisinde kaldı; yalnızca %30'u kıyaslama endekslerini aşabildi. Bu oran tarihsel ortalama olan %37'nin altında kaldı.

DÜŞÜK NAKİT ORANLARI DEVAM EDİYOR

Goldman Sachs ayrıca yatırım fonlarının nakit oranını yıl başındaki %1,1 seviyesinden %1,4'e yükselttiğini ancak bunun tarihsel ortalamalara göre hâlâ düşük seviyede olduğunu vurguladı.

Raporda toplamda 4,6 trilyon dolarlık hisse pozisyonuna sahip 1050'den fazla hedge fon ile 3,9 trilyon dolarlık varlık yöneten 500'den fazla büyük ölçekli aktif yatırım fonunun incelendiği de belirtildi.