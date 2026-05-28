CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,3 puan artarak 93,5 puan seviyesine çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2026 13:16

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,3 puan yükselerek 93,7 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,3 puan artışla 93,5 puana ulaştı. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 92,8 puan olması yönündeydi. Açıklanan veriler beklentileri aştı.

Endeksteki artış büyük ölçüde hizmet sektöründe ve tüketicilerde güvenin kısmen toparlanmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise mayısta eksi 20,6'dan eksi 19'a çıktı. AB'de de nisanda eksi 19,9 seviyesindeki endeks, mayısta eksi 18,2 oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Mayıs 2026 10:26
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 26 Mayıs 2026 17:03
Avrupa Birliği, Baltık ülkeleri için ek kaynak ayırıyor Avrupa Birliği, Baltık ülkeleri için ek kaynak ayırıyor 26 Mayıs 2026 16:52
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşladı ABD'de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşladı 26 Mayıs 2026 16:29
Tayvan borsası, Hindistan’ı geride bırakarak dünyada beşinci sıraya yükseldi Tayvan borsası, Hindistan’ı geride bırakarak dünyada beşinci sıraya yükseldi 26 Mayıs 2026 15:53
ECB: Enflasyon ve büyüme tahminlerini güncelleyeceğiz ECB: Enflasyon ve büyüme tahminlerini güncelleyeceğiz 26 Mayıs 2026 14:45
Çin’den ekonomiyi desteklemek için rekor düşük faiz hamlesi: Politika kredisi oranı %1,45’e geriledi Çin’den ekonomiyi desteklemek için rekor düşük faiz hamlesi: Politika kredisi oranı %1,45’e geriledi 26 Mayıs 2026 13:43
Borsa İstanbul bayram arifesinde satışla kapandı Borsa İstanbul bayram arifesinde satışla kapandı 26 Mayıs 2026 13:02
Almanya’nın büyüme tahmini geriledi Almanya'nın büyüme tahmini geriledi 26 Mayıs 2026 12:42
Almanya’da ihracat beklentileri 12 ayın en düşük seviyesinde! Almanya'da ihracat beklentileri 12 ayın en düşük seviyesinde! 26 Mayıs 2026 11:54
Goldman Sachs açıkladı: Yapay zeka yatırımlarında rotasyon! Fonlar yazılımdan çiplere yöneliyor Goldman Sachs açıkladı: Yapay zeka yatırımlarında rotasyon! Fonlar yazılımdan çiplere yöneliyor 26 Mayıs 2026 11:52
ECB: Haziran’da faiz artışı gündeme gelmeli ECB: Haziran’da faiz artışı gündeme gelmeli 26 Mayıs 2026 10:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9071 Değişim 0,0655 Son veri saati:
Düşük 45,8952 Yüksek 45,9607
Açılış
53,3191 Değişim 0,2406 Son veri saati:
Düşük 53,181 Yüksek 53,4216
Açılış
6.484,5270 Değişim 145,398 Son veri saati:
Düşük 6444,681 Yüksek 6590,079
Açılış
108,5587 Değişim 4,6899 Son veri saati:
Düşük 105,9982 Yüksek 110,6881
Açılış
BİST En Aktif Hisseler