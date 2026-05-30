AB'nin 6 büyük ekonomisinden sermaye piyasalarında entegrasyon hamlesi

Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in ev sahipliğinde Berlin'de gerçekleştirilen toplantıda Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İspanya'nın maliye bakanları bir araya geldi. Görüşmelerde, Avrupa sermaye piyasalarındaki parçalı yapının giderilmesi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

AVRUPA'NIN BÜYÜME POTANSİYELİNE DESTEK

Ortak açıklamada, daha entegre sermaye piyasalarının Avrupa ekonomisinin büyüme kapasitesini artırmada kritik rol oynayacağı vurgulandı. Ayrıca yenilikçi finansal teknolojilerin desteklenmesiyle Avrupa'nın küresel rekabet gücünün yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

MISP PAKETİ ÜZERİNDE ORTAK UZLAŞI

Bakanların, sermaye piyasalarında entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan "Piyasa Entegrasyonu ve Denetimi Paketi (MISP)" konusunda ortak tutum benimsediği ifade edildi.

Uzlaşı metnine göre, sınır ötesi faaliyet yürüten önemli piyasa kuruluşları, finansal kurumlar ve büyük kripto varlık hizmet sağlayıcılarının denetimi kademeli olarak Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'ne (ESMA) devredilecek.

Verimlilik ve coğrafi denge ilkeleri doğrultusunda yapılandırılacak ESMA'nın operasyonel maliyetlerinin kontrol altında tutulması planlanıyor. Almanya'da faaliyet gösteren mevcut büyük borsa platformları ise ölçekleri nedeniyle bu aşamada zorunlu denetim kapsamı dışında tutulacak.

KLİNGBEİL: DÜNYA AVRUPA'YI BEKLEMİYOR

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Fransa ile birlikte öncülük ettikleri girişimin Avrupa'nın ekonomik ve stratejik egemenliğini güçlendireceğini belirtti.

Klingbeil, küresel rekabetin hızla arttığına dikkat çekerek, "Mevcut uluslararası düzende dünya bizi beklemiyor. ABD ve Çin ile rekabette yavaş hareket edersek başarı şansımız azalır. Altı büyük ekonominin ulusal çıkarlarını ikinci plana atarak ortak hareket etmesi güçlü bir irade ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

DÜZENLEMELERİN 2026 SONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, söz konusu girişimin yalnızca Sermaye Piyasaları Birliği hedefiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında şirketlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve sınır ötesi faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor. Düzenleme paketinin 2026 yılı sonuna kadar tamamen kabul edilmesi öngörülüyor.