Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek

Asya'dan Avrupa'ya, Türkiye'den ABD'ye kadar açıklanacak ekonomik göstergeler, yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacak.

TÜRKİYE'DE BÜYÜME VE İHRACAT VERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'de günün en önemli verileri ilk çeyrek GSYİH ve mayıs ayı ihracat rakamları oldu. Ekonominin yıllık bazda yüzde 2,7 büyümesi beklenirken, mayıs ayı ihracatı 25,4 milyar dolar olarak açıklandı. İmalat PMI verisi ise 45,7 seviyesinde gerçekleşerek sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

ASYA'DAN KARIŞIK SİNYALLER

Japonya'da ilk çeyrek sermaye harcamaları yıllık yüzde 4,1 artarken, imalat PMI verisi 54,5 seviyesinde gerçekleşti. Çin'de ise Caixin İmalat PMI 51,4'e gerilese de 50 seviyesinin üzerinde kalarak üretim faaliyetlerinde büyümenin sürdüğünü gösterdi.

AVRUPA'DA GÖZLER PMI VE İŞSİZLİK VERİLERİNDE

Avrupa piyasalarında Almanya perakende satışları, Fransa ve Almanya imalat PMI verileri ile Euro Bölgesi işsizlik oranı yakından takip ediliyor. Euro Bölgesi'nde işsizliğin yüzde 6,2 seviyesinde sabit kalması beklenirken, para arzı ve kredi büyümesi verileri de ECB'nin politika görünümü açısından önem taşıyor.

ABD'DE FED VE ISM VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

ABD tarafında yatırımcıların odağında mayıs ayı ISM İmalat PMI verisi ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları bulunuyor. Ayrıca inşaat harcamaları, istihdam ve fiyat endeksleri ile Atlanta Fed'in ikinci çeyrek büyüme tahmini de günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

GÜNÜN KRİTİK VERİLERİ

10:00 – Türkiye GSYİH (1. Çeyrek)

11:00 – Türkiye İhracat Verileri

12:00 – Euro Bölgesi İşsizlik Oranı

15:30 – Fed Üyesi Christopher Waller'ın Konuşması

17:00 – ABD ISM İmalat PMI

18:30 – Atlanta Fed GDPNow Büyüme Tahmini