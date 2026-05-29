Japonya’dan yeni korumak için 73,5 milyar dolarlık müdahale

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre müdahaleler, piyasa likiditesinin düşük olduğu Golden Week tatili döneminde gerçekleştirildi. Yetkililer, kurdaki sert hareketleri frenlemek için büyük ölçekli döviz satışları yapsa da piyasalardaki baskı tam anlamıyla kırılabilmiş değil.

JAPON YENİ YENİDEN KRİTİK SEVİYELERDE

Japonya yönetimi, dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşmasının ardından hızlı şekilde piyasaya müdahale etti. Aynı eşik, 2024 yılında da büyük çaplı döviz operasyonlarının devreye alınmasına neden olmuştu.

30 Nisan'da Japon yeni dolar karşısında 160.725 seviyesine kadar gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. Müdahalenin ardından kur kısa sürede 155.50 bandına kadar toparlandı ve 6 Mayıs civarında 155 seviyelerinde dengelendi.

Ancak sonraki süreçte yen üzerindeki baskı yeniden arttı. Para birimi perşembe günü itibarıyla yeniden 159.65 seviyesine kadar zayıfladı. Uzmanlar, kurdaki oynaklığın küresel yatırımcılar açısından önemli riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ JAPON EKONOMİSİNİ BASKILIYOR

Küresel jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, Japon ekonomisi üzerinde ek baskı oluşturuyor. Özellikle Ortadoğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını artırması, enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya için maliyetleri yükseltiyor.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BOJ), uzun yıllar süren genişleyici para politikasının ardından faiz artırımı ve parasal normalleşme konusunda temkinli hareket etmeyi sürdürüyor. Düşük faiz politikası ile ABD'deki yüksek faiz ortamı arasındaki farkın da yen üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre mevcut faiz farkları ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle Japon yenindeki zayıf görünüm kısa vadede devam edebilir. Japonya Maliye Bakanlığı'nın, nisan-haziran dönemine ait ayrıntılı müdahale verilerini ağustos ayı başında açıklaması bekleniyor.