İngiltere’de enerji faturalarına İran gerilimi etkisi: Fiyat tavanı yüzde 13 arttı

İngiltere’de milyonlarca haneyi ilgilendiren enerji fiyat tavanında yeni bir artışa gidildi. 1 Temmuz–30 Eylül döneminde geçerli olacak düzenlemeyle yıllık enerji tavan fiyatı 1.862 sterline yükseltildi.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 10:39

Bu artış, mevcut 1.641 sterlinlik seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 13'lük bir yükselişe işaret ediyor ve piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki risklerin enerji arzına yönelik endişeleri artırması etkili oldu. İran'ın boğazı kapatma girişimleri, küresel petrol ve doğal gaz tedariki üzerinde baskı oluşturdu.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki tansiyon düşse bile enerji altyapısında yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatların yüksek kalabileceği uyarısında bulunuyor. Cornwall Insight, ekim ayında güncellenecek yeni fiyat tavanının da yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ise gerektiğinde ek destek paketlerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak şu an için enerji faturalarına yönelik yeni bir yardım planı açıklanmış değil.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

