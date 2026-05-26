Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor?

ABD Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Kevin Warsh’ın göreve başlamasıyla birlikte, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı yönündeki beklentiler güç kazandı. Bu değişim, tahvil piyasasında kritik göstergelere de yansıdı.

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 10:27

Yatırımcıların uzun vadeli tahvilleri elde tutmak için talep ettiği risk primini gösteren 5 yıllık ve 30 yıllık ABD tahvil getirileri arasındaki fark yaklaşık 81 baz puana kadar geriledi. Böylece söz konusu makas, Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.

Piyasadaki bu hareketin temel nedeni ise, Fed politikalarına daha duyarlı olan kısa vadeli tahvillerde yaşanan satış baskısı olarak öne çıkıyor. Öte yandan, 2 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark da temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

İRAN SAVAŞI SONRASI ENFLASYON ENDİŞESİ ARTIYOR

Yatırımcılar, İran savaşı sonrasında yükselen enerji ve emtia fiyatlarının 2023'ten bu yana en güçlü enflasyon baskısını yaratabileceğini düşünüyor. Bu nedenle piyasalarda, Fed'in yıl içinde yeniden para politikasını sıkılaştırabileceği beklentisi giderek güçleniyor.

"KISA VADELİ GETİRİLER YENİDEN YÜKSELİŞTE"

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e faiz indirimi çağrılarını sürdürse de cuma günü yaptığı açıklamada, Kevin Warsh'ın merkez bankasını bağımsız şekilde yönetmesini istediğini ifade etti.

Nomura Holdings Kıdemli Stratejisti Andrew Ticehurst, ekonomik veriler ve siyasi gelişmelerin faiz indirimi beklentilerini zayıflattığını belirterek, kısa vadeli tahvil getirilerinin yeniden yükselmeye başladığını söyledi. Ticehurst ayrıca, Trump'ın Warsh'a bağımsız hareket alanı tanıyan açıklamalarının da piyasadaki bu algıyı desteklediğini vurguladı.

FED İÇİNDE DE ŞAHİN MESAJLAR GÜÇLENİYOR

Daha önce iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla faiz indirimi çağrıları yapan Fed Guvernörü Christopher Waller da geçen hafta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Waller, Fed'in bir sonraki adımının faiz artırımı olma ihtimalinin de en az faiz indirimi kadar güçlü olduğunu söyledi.

Wall Street cephesinde de benzer beklentiler öne çıkıyor. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği uyarısında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

