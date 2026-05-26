Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde

Küresel piyasalarda haftanın ilk gününde anlaşma beklentileriyle sert gerileyen petrol fiyatları, ABD ve İsrail’in İran bağlantılı gemilere yönelik saldırılarının ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi. Pazartesi günü yüzde 7’den fazla değer kaybeden Brent petrol, yeni işlem gününde yaklaşık yüzde 2 artışla varil başına 98 dolara yaklaşırken, West Texas Intermediate (WTI) petrolü ise 92 dolar seviyelerinde dengelendi.

Oluşturma Tarihi 26 Mayıs 2026 08:49

Tahvil piyasalarında ise ABD'de tatilin sona ermesiyle işlemler yeniden hız kazandı. ABD'nin iki yıllık tahvil faizi 6 baz puan düşüşle yüzde 4,06 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,51'e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,03'e indi. Böylece tüm vadelerde tahvil fiyatlarında yükseliş görüldü.

Hisse senedi piyasalarındaki toparlanma ise sınırlı kaldı. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,6 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi gün içindeki güçlü seyrini koruyamayarak yüzde 0,5 primle işlem gördü. Dolar Endeksi 1.200 puan seviyesinin hemen altında yatay hareket ederken, dolar/TL kuru sabah işlemlerinde 45,90 seviyesinde bulundu.

Altın fiyatlarında ise geri çekilme dikkat çekti. Ons altın yüzde 0,7 düşüşle 4.539 dolar seviyesinden işlem gördü.

Yurt içinde ise piyasalar Kurban Bayramı arifesi nedeniyle bugün yarım gün açık olacak. Veri gündeminde ABD'de açıklanacak ekonomik göstergeler öne çıkıyor. Conference Board tüketici güven endeksi mayıs verileri TSİ 17.00'de, Dallas Fed imalat endeksi ise 17.30'da yayımlanacak.

Haftanın en kritik verisi olarak ise Fed'in enflasyon göstergeleri arasında yakından takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi öne çıkıyor. Söz konusu veri perşembe günü TSİ 15.30'da açıklanacak.

Öte yandan, dünyanın önde gelen merkez bankası temsilcileri perşembe ve cuma günleri İzlanda'da düzenlenecek Reykjavik Ekonomi Konferansı'nda bir araya gelecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara'nın da perşembe günü TSİ 14.00'te düzenlenecek bir panelde konuşma yapması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

