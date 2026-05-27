CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle İngiltere hariç pozitif seyrediyor.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 10:42

Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırlıyor.

ABD tarafındaki yarı iletken hisselerindeki yükselişler bölgedeki teknoloji hisselerini de desteklerken, yeni işlem gününde otomotiv hisseleri de pozitif ayrışıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 630 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.481 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 25.334 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 50.075 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.200 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 18.380 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgede veri gündeminin sakin olduğunu ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 10:42
ECB Üyesi Villeroy’dan enflasyon mesajı: Gerekirse müdahaleden kaçınmayız ECB Üyesi Villeroy’dan enflasyon mesajı: Gerekirse müdahaleden kaçınmayız 26 Mayıs 2026 10:32
Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak 26 Mayıs 2026 10:30
Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? 26 Mayıs 2026 10:27
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Mayıs 2026 10:02
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 26 Mayıs 2026 09:32
ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor 26 Mayıs 2026 08:51
Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde 26 Mayıs 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Mayıs 2026 16:38
İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı 25 Mayıs 2026 15:30
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 25 Mayıs 2026 15:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,908 Değişim 0,0674 Son veri saati:
Düşük 45,8777 Yüksek 45,9451
Açılış
53,4696 Değişim 0,1465 Son veri saati:
Düşük 53,3342 Yüksek 53,4807
Açılış
6.622,3580 Değişim 84,914 Son veri saati:
Düşük 6611,388 Yüksek 6696,302
Açılış
110,9225 Değişim 4,1943 Son veri saati:
Düşük 110,2693 Yüksek 114,4636
Açılış
BİST En Aktif Hisseler