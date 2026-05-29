Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

ABD-İran hattındaki gelişmeler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yürütülen müzakerelerde nükleer program konusunda bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da bazı askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenlenmesine rağmen tarafların çoğunlukla arabulucular yoluyla sürdürülen ikinci tur görüşmelerinde, 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaştığına ilişkin haber akışı piyasalarda risk iştahını artırdı.

Anlaşma ihtimallerinin güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerinin azalmasını sağlarken, enerji fiyatlarındaki yumuşama Avrupa'da maliyetlerin azalabileceği değerlendirmelerini öne çıkardı.

Brent petrolün varil fiyatı dün, 90,7 dolara gerileyerek 21 Nisan'dan beri en düşük seviyesine inmesinin ardından günü 92,5 dolarda tamamladı. Brent petrolün varili yeni günde de yüzde 1 değer kaybıyla 91,7 dolarda bulunuyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 627,22 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.440 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 25.114 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 50.048 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 8.239 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.398 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.