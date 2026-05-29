ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azaldı.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 09:23

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2026 09:27

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalışla 441 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 9 milyon 100 bin varil azalarak 365 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalışla 211 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 16-22 Mayıs haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 715 bin varile ulaştı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 803 bin varil azalışla 6 milyon 212 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 164 bin varil azalışla 4 milyon 440 bin varil oldu.

EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

