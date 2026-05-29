CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da işsiz sayısı 3 milyon sınırının altına geriledi

Almanya'da işsiz sayısı 3 milyon sınırının altına geriledi

Almanya'da işsiz sayısı mayısta, 4 ay sonra 3 milyon sınırının altına geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 13:08

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, mayısta nisan ayına göre 12 bin azalarak 2,95 milyona geriledi. Böylece, ülkede işsiz sayısı, art arda 4 ay boyunca 3 milyon sınırının üzerinde kaldıktan sonra mayısta yeniden bu seviyenin altına geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da mayısta 0,1 puan azalarak yüzde 6,3'e indi.

"BAHAR CANLANMASI İVME KAZANAMADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, işsizlikteki düşüşe rağmen iş gücü piyasasında kalıcı bir dönüm noktasından bahsetmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Nahles, "İşsizlikteki gerilemeye rağmen, bu yıl bahar aylarında beklenen canlanma tam anlamıyla ivme kazanamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ülkede şirketlerin yeni iş gücü talebi de istikrarını korudu. Mayısta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin artarak 643 bin oldu. Öte yandan, ülkede işsizlik maaşı alanların sayısı geçen yıla göre 113 bin artışla 1 milyon 73 bine yükselirken, çalışabilecek durumda olan ancak geliri yetersiz olduğu için temel geçim yardımı alanların sayısı ise geçen yıla kıyasla 103 bin azalarak 3,83 milyona geriledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da savaş etkisiyle bu yılki büyüme tahmini düştü Almanya'da savaş etkisiyle bu yılki büyüme tahmini düştü 27 Mayıs 2026 12:37
Almanya, Çin ile rekabette karşılıklılık ilkesine dikkat çekti Almanya, Çin ile rekabette karşılıklılık ilkesine dikkat çekti 27 Mayıs 2026 12:36
Yunanistan’dan yabancı yatırımı çekmek için yeni teşvik paketi Yunanistan’dan yabancı yatırımı çekmek için yeni teşvik paketi 27 Mayıs 2026 11:44
Rusya’da savaş ekonomisi personel kıtlığını derinleştiriyor Rusya'da savaş ekonomisi "personel kıtlığını" derinleştiriyor 27 Mayıs 2026 11:18
Goldman Sachs’tan S&P 500 tahmini: 2026 hedefi 8 bin puan! Goldman Sachs’tan S&P 500 tahmini: 2026 hedefi 8 bin puan! 27 Mayıs 2026 10:42
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 27 Mayıs 2026 10:42
İngiltere’de enerji faturalarına İran gerilimi etkisi: Fiyat tavanı yüzde 13 arttı İngiltere’de enerji faturalarına İran gerilimi etkisi: Fiyat tavanı yüzde 13 arttı 27 Mayıs 2026 10:39
Asya borsalarında karışık seyir! Asya borsalarında karışık seyir! 27 Mayıs 2026 10:35
Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyona karşı sıkı para politikası uyarısı Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyona karşı sıkı para politikası uyarısı 27 Mayıs 2026 10:34
AB’de yeni otomobil satışları nisanda arttı AB'de yeni otomobil satışları nisanda arttı 27 Mayıs 2026 10:31
Rusya’da Merkez Bankası ve Sber’e İHA’lara müdahale yetkisi Rusya'da Merkez Bankası ve Sber'e İHA'lara müdahale yetkisi 27 Mayıs 2026 10:28
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Mayıs 2026 10:26
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,885 Değişim 0,0624 Son veri saati:
Düşük 45,8373 Yüksek 45,8997
Açılış
53,4651 Değişim 0,1637 Son veri saati:
Düşük 53,3845 Yüksek 53,5482
Açılış
6.688,7420 Değişim 72,141 Son veri saati:
Düşük 6624,7 Yüksek 6696,841
Açılış
111,5802 Değişim 2,2003 Son veri saati:
Düşük 110,6383 Yüksek 112,8386
Açılış
BİST En Aktif Hisseler