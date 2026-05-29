Almanya'da ithalat fiyatlarında 3 yılın zirvesi!

Almanya'da ithalat fiyatları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,3 artarak Ocak 2023’ten bu yana en keskin artışını kaydetti.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 13:06

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 artarak Ocak 2023'ten beri en keskin artışı gösterdi.

Endeks, martta yıllık yüzde 2,3 artış göstermişti. İthalat fiyatları nisan ayında aylık bazda ise yüzde 1,2 yükseldi.

Destatis açıklamasında, ithalat maliyetlerindeki bu yukarı yönlü sıçramanın temel nedeninin küresel enerji fiyatlarındaki şok yükselişler olduğu belirtilerek, "Bu gelişmeler, İran ve Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin doğrudan bir sonucudur." ifadesine yer verildi.

ENERJİ VE ARA MALI İTHALATI MALİYETLERİ VURDU

Nisan ayındaki fiyat artışlarında enerji ithalatındaki yıllık yüzde 31'lik yükseliş en büyük paya sahip oldu. Bu oran, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan tedarik krizinin zirve yaptığı Ekim 2022'den bu yana görülen en keskin artış olarak kayıtlara geçti.

Alt kalemler incelendiğinde, gazyağı ve benzin gibi ithal petrol ürünlerinin fiyatları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,1 arttı.

Aynı dönemde ham petrol yüzde 47,5, taş kömürü yüzde 8,1 ve doğal gaz yüzde 6,9 daha pahalıya ithal edildi. Sektörel bazda ise sanayi için kritik öneme sahip ara malları fiyatları yıllık yüzde 7,8 artarken, demir dışı metaller yüzde 27,6, değerli metaller yüzde 49,9 ve tarımsal gübreler yüzde 22,9 yükseldi.

Enerji ve sanayi girdilerinin aksine, ithal tarım ve tüketim mallarında gerileme görüldü. İthal tarım ürünlerinin fiyatları nisan ayında yıllık ortalama yüzde 4,7 azaldı. Ham kakao fiyatları yıllık bazda yüzde 51,1, yeşil kahve yüzde 16,6 ve ithal tahıl fiyatları yüzde 6,1 düştü.

Buna karşın ithal domates fiyatları yıllık yüzde 25,8 yükseldi. Tüketim malları genelinde ise ithalat fiyatları nisan ayında yıllık yüzde 1,4 geriledi. Gıda ürünleri genel olarak yüzde 5,4 ucuzladı. Süt ürünlerinde yüzde 13,3 düşüş görülürken, kabuklu fındık fiyatları yüzde 29,7 arttı.

Nisanda ihracat fiyatları da yıllık bazda yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,8 arttı. Bu yükseliş, Mart 2023'ten bu yana görülen en büyük yıllık ihracat fiyat artışı oldu.

TÜKETİCİ ENFLASYONU SON İKİ YILIN ZİRVESİNDE

Alman ekonomisinin ara malı ve ham maddede yüksek oranda dışa bağımlı olması, ithalat fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına (TÜFE) yansımasını hızlandırdı.

Almanya'da nisan ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 2,9 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde özellikle hane halkının tükettiği enerji ürünleri yaklaşık yüzde 10 pahalandı.

Analistler, bugün öğleden sonra açıklanacak mayıs ayı öncü enflasyon verilerinde de yıllık oranın yüzde 2,9 seviyesinde sabit kalmasını bekliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

