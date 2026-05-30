CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da enflasyon mayısta geriledi

Almanya'da enflasyon mayısta geriledi

Almanya'da enflasyon, hükümetin geçici olarak uygulamaya koyduğu akaryakıt vergisi indiriminin ardından mayısta beklenmedik şekilde düşüş kaydederek yüzde 2,6'ya geriledi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2026 09:16

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,6 seviyesine geri çekildi.

Piyasa beklentileri ise enflasyonun mayısta yüzde 2,9'da sabit kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2 azalırken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ise yıllık yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 6,6 artış göstererek, nisan ayındaki yüzde 10,1'lik yükselişe kıyasla hız kesti.

Gıda fiyatlarındaki artış ise nisan ayındaki yüzde 1,2 seviyesinden mayısta yüzde 0,4'e geriledi.

Buna karşın, sigorta ve seyahat gibi hizmet sektöründe fiyatlar yüzde 3,1 yükselirken, gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 2,5'e ulaştı.

ENERJİ FİYATLARI

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de yayımladığı analizde, merkez bankalarının enerji fiyatlarını düşüremeyeceğini ancak hükümetlerin geçici olarak bunu başarabileceğini belirtti.

Brzeski, Almanya'da enflasyonun mayısta yüzde 2,6'ya gerilemesinin akaryakıt vergisi indiriminden kaynaklandığını, bu nedenle düşüşün "enflasyon dalgasının bittiği" anlamına gelmediğini vurguladı.

Önümüzdeki aylarda enerji maliyetlerinin diğer ürünlere yansıyacağını ifade eden Brzeski, manşet enflasyonun yaz sonunda yüzde 4'e ulaşabileceğini ancak 2022'deki gibi büyük bir şokun tekrarlanmasını beklemediklerini ekledi.

Berenberg Bank Başekonomisti Holger Schmieding de haziran sonuna kadar geçerli olan enerji vergisi indiriminin tüketicilere büyük oranda yansıtıldığını belirtti.

Schmieding, ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'da akaryakıt fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 6,5 düştüğünü, bunun da şirketlerin litre başına 17 sentlik vergi indirimini piyasaya yansıttığını gösterdiğini ifade etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, akaryakıt indirimi, enflasyon oranını yaklaşık 0,25 puan aşağı yönlü baskıladı.

11 HAZİRAN'DA FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Bu arada piyasalardaki enerji şokunun büyük ve kalıcı olduğu yönündeki beklentiler, yatırımcıların 2026 ve 2027 yılları için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olarak gerçekleşen enflasyon oranı, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin tam bir puan üzerinde seyrediyor.

Piyasalarda, "Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine dair öngörüler" öne çıkmaya devam ediyor.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı barış anlaşması sağlanamaması durumunda faiz artışının kaçınılmaz olabileceğini kaydediyor. Artan enflasyonist riskleri değerlendiren uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki toplantısında politika faizini yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,25'e yükseltebileceği öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da iş gücü talebi yükseldi Almanya'da iş gücü talebi yükseldi 28 Mayıs 2026 16:21
Fransa borsasında jeopolitik baskı: CAC 40 geriledi, lüks hisseleri düştü Fransa borsasında jeopolitik baskı: CAC 40 geriledi, lüks hisseleri düştü 28 Mayıs 2026 15:06
Alman kimya sektöründe iş ortamı güveni geriledi Alman kimya sektöründe iş ortamı güveni geriledi 28 Mayıs 2026 13:17
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven arttı Avro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı 28 Mayıs 2026 13:16
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 28 Mayıs 2026 10:40
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 28 Mayıs 2026 09:50
ABD’de bankacılık sektörünün karı ilk çeyrekte arttı ABD'de bankacılık sektörünün karı ilk çeyrekte arttı 28 Mayıs 2026 09:00
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD'de mortgage faizleri yükseldi 27 Mayıs 2026 16:01
ABD’de mortgage faizleri 9 ayın zirvesinde! Yüksek enflasyon ve petrol fiyatları baskıyı artırıyor ABD’de mortgage faizleri 9 ayın zirvesinde! Yüksek enflasyon ve petrol fiyatları baskıyı artırıyor 27 Mayıs 2026 14:45
IMF’den İtalya’ya mali disiplin uyarısı: Yüksek borç ve enerji destekleri gündemde IMF’den İtalya’ya mali disiplin uyarısı: Yüksek borç ve enerji destekleri gündemde 27 Mayıs 2026 12:55
Almanya’da savaş etkisiyle bu yılki büyüme tahmini düştü Almanya'da savaş etkisiyle bu yılki büyüme tahmini düştü 27 Mayıs 2026 12:37
Almanya, Çin ile rekabette karşılıklılık ilkesine dikkat çekti Almanya, Çin ile rekabette karşılıklılık ilkesine dikkat çekti 27 Mayıs 2026 12:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9165 Değişim 0,1575 Son veri saati:
Düşük 45,7941 Yüksek 45,9516
Açılış
53,5749 Değişim 0,2889 Son veri saati:
Düşük 53,3845 Yüksek 53,6734
Açılış
6.687,6690 Değişim 156,214 Son veri saati:
Düşük 6624,7 Yüksek 6780,914
Açılış
110,9373 Değişim 3,0791 Son veri saati:
Düşük 110,1036 Yüksek 113,1827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler