ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran ordusuna gelir sağlayan petrol ticaretine karşı ilave tedbirler aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu petrol satışlarından elde edilen gelirlerin İran'ın silahlı kuvvetlerini yeniden güçlendirmesine ve ABD ile bölgedeki müttefiklerine yönelik tehditlerini sürdürmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Yetkililer, İran ordusunun ham petrol satışlarını çeşitli paravan şirketler üzerinden gerçekleştirdiğini ve bu yöntemle önemli gelir elde ettiğini kaydetti. Ayrıca, İran Genelkurmay Başkanlığına bağlı petrol ticaret şirketi Sepehr Energy Jahan'ın ihracat faaliyetlerinde gölge filo olarak adlandırılan gemiler ile paravan şirket ağlarını yoğun şekilde kullandığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, İran'ın petrol ihracatında rol oynadığı belirlenen çok sayıda şirket yaptırım listesine dahil edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı değerlendirmede, İran'ın petrol gelirleri üzerinden askeri kapasitesini artırmasının önüne geçmekte kararlı olduklarını vurguladı. Bessent, Washington yönetiminin İran'ın silahlı kuvvetlerine finansman sağlayan kaynakları kısıtlamak için petrol satışlarına yönelik baskıyı sürdüreceğini belirtti.