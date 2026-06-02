Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kazanarak 13.929,76 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 02 Haziran 2026 13:34

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,80 puan ve yüzde 1,65 artışla 13.929,76 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,97 ile metal eşya makina, en fazla değer kaybeden yüzde 0,99 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin jeopolitik risklerin yapay zeka rallisini gölgede bırakmasıyla karışık seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

13.928,1000 Değişim 206,42
Düşük 13798,53 Yüksek 14004,95
Açılış
45,9393 Değişim 0,0435
Düşük 45,8971 Yüksek 45,9406
Açılış
53,5297 Değişim 0,1382
Düşük 53,4295 Yüksek 53,5677
Açılış
6.687,9640 Değişim 115,896
Düşük 6590,732 Yüksek 6706,628
Açılış
112,6574 Değişim 3,7205
Düşük 110,0477 Yüksek 113,7682
Açılış
