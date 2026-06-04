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Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini artırmasının etkisiyle düşüşe geçti. Wall Street’te başlayan satış dalgası, perşembe günü Asya piyasalarına da yansıdı ve yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi güç kazandı.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2026 08:52

Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor seviyelerden geri çekilerek yüzde 1,74 düşerken, Topix yüzde 1,09 geriledi. Güney Kore'de Kospi yüzde 1,25 değer kaybederken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,14 düştü. Çin'de CSI 300 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksleri de günü ekside geçirdi. Bitcoin ise 63 bin doların altına gerileyerek son ayların en düşük seviyelerine indi.

ABD'nin İsrail ile Lübnan arasında ateşkes duyurmasının ardından piyasalarda kısmi bir rahatlama yaşandı. Brent petrol üç günlük yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 1'e yakın düşüşle 96,5 dolar seviyesine gerilerken, altın güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürdü.

Öte yandan güçlü ABD istihdam verileri ve yüksek enerji fiyatları, Fed'in faiz artırımı ihtimalini gündemde tutuyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda da faiz artışının hâlâ seçenekler arasında olduğunu belirtti. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikalarına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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