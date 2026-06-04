Petrol fiyatlarındaki dalgalanma küresel piyasaları baskılıyor

Çarşamba günü petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle ABD tahvillerinde kayıplar derinleşirken, hisse senetleri geriledi. S&P 500 endeksi dokuz günlük yükseliş serisini sonlandırırken, yazılım şirketlerini izleyen bir ETF yüzde 4,3 değer kaybetti. Beklentilerin altında kalan öngörüler açıklayan Broadcom da teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı. ABD ham petrolü günü 96 dolar seviyelerinde tamamladı.

İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen şartlı ateşkes, piyasalarda kısa süreli rahatlama sağladı. Bu gelişme Brent petrolün üç günlük yükselişini durdurarak fiyatların yaklaşık yüzde 1 gerilemesine neden oldu. Ancak enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve güçlü iş gücü piyasası verileri, Fed'in faiz artırımı ihtimalini desteklemeye devam ederek riskli varlıklar üzerindeki baskıyı korudu.

Yeni işlem gününde ABD ve Avrupa vadeli endeksleri düşüş kaydederken, Broadcom hisselerindeki sert geri çekilmenin etkisiyle Nasdaq 100 vadeli işlemleri de geriledi. Asya piyasalarında ise MSCI Asya Pasifik Endeksi dört günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Bitcoin şubat ayından bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrederek 64 bin dolar civarında işlem gördü.

Döviz piyasalarında Japon yeni güç kazanırken, bunun arkasında Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı seçeneklerini değerlendirdiğine yönelik haberler etkili oldu. Öte yandan İsrail-Lübnan ateşkesinin ardından güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları da yükseliş göstererek ons başına 4.475 doların üzerine çıktı.