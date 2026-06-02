Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Nisan ayındaki Fed toplantısının ardından yayımlanan bildiride, ileride faiz indirimlerine başlanabileceği yönündeki ifadeler konusunda temkinli bir duruş sergilemiş ve bu yaklaşımın erken olduğunu savunmuştu.

Son değerlendirmelerinde ise, ekonomik görünüme dair belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarının şimdilik sabit tutulmasının uygun olduğunu ifade eden Hammack, buna rağmen enflasyonun kalıcı şekilde yüksek seyretmesi durumunda para politikasında değişikliğe gidilmesinin gerekebileceğini vurguladı.

Yetkili, özellikle son yıllarda Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde seyreden enflasyona dikkat çekerek, güçlü iş gücü piyasasından ziyade fiyat istikrarına yönelik risklerin daha fazla endişe yarattığını söyledi.

Cleveland'da düzenlenecek bir etkinlik için hazırladığı konuşmada Hammack, "Ekonomik görünümdeki belirsizlikler göz önüne alındığında faizleri sabit tutmak şu an için makul görünüyor. Ancak mevcut veri eğilimleri sürerse, sürekli yüksek enflasyon riskine karşı politika değişikliği gerekebilir" ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin enflasyonist baskıları artırmasının ardından, bazı Fed yetkililerinin faiz artırımlarına açık kapı bıraktığı da dikkat çekiyor. Hammack, Nisan ayındaki toplantıda muhalif oy kullanan isimlerden biri olarak, faiz indirimlerine erken sinyal verilmesine de karşı çıkmıştı.

Ayrıca Fed'in mevcut politika faizinin "yeterince kısıtlayıcı olmayabileceğini" belirten Hammack, işletmelerin yüksek faizlerin yatırımları ciddi şekilde engellediğini dile getirmediğini de aktardı.

"HIZLI VE DAHA MALİYETLİ BİR AYARLAMA GEREKEBİLİR"

Son açıklanan verilere göre, Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda %3,8 artarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu tabloyu değerlendiren Hammack, "Asıl risk artık tam istihdamdan çok, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi ve para politikasının bunu %2 hedefe indirmekte yetersiz kalmasıdır. Eğer enflasyonun yerleştiğini görmek için çok beklersek, daha sert ve maliyetli politika adımları atmak zorunda kalabiliriz" dedi.

Fed yetkililerinin bir sonraki toplantısı, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh başkanlığında 16–17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.