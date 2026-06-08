Asya borsalarında satış dalgası: Teknoloji hisseleri ve jeopolitik riskler piyasaları sarsıyor

Yatırımcıların son dönemde güçlü yükseliş gösteren teknoloji şirketlerinde kâr satışlarına yönelmesi, piyasalarda satış baskısını artırdı. Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış da küresel enflasyon ve büyüme görünümüne yönelik endişeleri güçlendirdi.

GÜNEY KORE VE JAPONYA PİYASALARINDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI, gün içinde yüzde 8,8'e ulaşan düşüş nedeniyle devre kesici uygulamasını devreye aldı ve işlemler geçici olarak durduruldu. Son zirvesine göre yaklaşık yüzde 15 gerileyen endeks, devam eden işlemlerde yüzde 4,95 ekside 7.756,81 puan seviyesinde bulunuyor. KOSPI, cuma gününü de yüzde 5,5 kayıpla tamamlamıştı.

Japonya'da ise satış baskısı daha da belirginleşti. Nikkei 225 Endeksi gün içinde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, işlemlerin devam ettiği saatlerde yüzde 3,83 düşüşle 64.040,40 puandan işlem görüyor. Daha geniş kapsamlı Topix Endeksi de yaklaşık yüzde 3 geriledi. Dolar/yen paritesi ise sınırlı yükselişle 160,3680 seviyesinde seyrediyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ SATIŞLARIN ODAĞINDA

Bölge genelinde teknoloji hisselerine yönelik satışlar Singapur piyasasını da etkiledi. Straits Times Endeksi açılışta yüzde 1,7 gerileyerek 4.966,54 puana kadar düştü. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren UMS Integration, CSE Global ve AEM gibi şirketler değer kayıplarıyla dikkat çekti.

ABD KAYNAKLI ENDİŞELER ASYA'YA TAŞINDI

ABD borsalarında özellikle teknoloji hisselerinde görülen sert düşüşler de Asya piyasalarındaki satışları hızlandırdı. Nasdaq Bileşik Endeksi cuma günü yüzde 4,2 değer kaybederek son bir yılı aşkın dönemin en sert günlük düşüşlerinden birini yaşadı. Yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmesi, küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Çin'de SSE Bileşik Endeksi yüzde 0,79 gerileyerek 3.996,02 puana çekilirken, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,95 düşüşle 24.724,68 puanda işlem görüyor. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0,70 kayıpla 8.625,10 puana geriledi.

Bölge genelindeki performansı ölçen The Asia Dow Endeksi ise yüzde 1,04 düşüşle 6.311,60 puana inerek Asya piyasalarındaki zayıf görünümü teyit etti.