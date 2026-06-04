CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de tarım dışı verimlilik arttı

ABD'de tarım dışı verimlilik arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e revize edildi.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2026 16:15

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 yükseldi.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde tarım dışı iş gücü verimliliğinin ilk çeyrekte yüzde 0,8 arttığı öngörülmüştü. Söz konusu veri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,6 artış olarak açıklanmıştı.

Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, çalışma saati yüzde 0,7 artış gösterdi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda ise yüzde 2,8 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde yılın ilk çeyreğinde yaşanan artış da yüzde 2,3'ten yüzde 1,8'e revize edildi.

Birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2,1 yükselmişti. Birim emek maliyeti, ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,5 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Yuan 3 yılın en yüksek seviyesinden geriledi Yuan 3 yılın en yüksek seviyesinden geriledi 01 Haziran 2026 14:31
Euro Bölgesi’nde işsizlik nisanda sabit kaldı Euro Bölgesi'nde işsizlik nisanda sabit kaldı 01 Haziran 2026 13:54
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Haziran 2026 13:36
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 01 Haziran 2026 10:52
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya artışla başladı 01 Haziran 2026 09:33
İngiltere konut piyasasında Orta Doğu etkisi İngiltere konut piyasasında Orta Doğu etkisi 01 Haziran 2026 09:20
Rusya’dan uçak yakıtı ihracatına yasak! Rusya'dan uçak yakıtı ihracatına yasak! 01 Haziran 2026 09:21
ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor 01 Haziran 2026 09:13
Piyasalarda yapay zeka rallisi Piyasalarda yapay zeka rallisi 01 Haziran 2026 09:08
ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? 01 Haziran 2026 08:56
Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler 01 Haziran 2026 08:46
Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor 01 Haziran 2026 08:26
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.874,4600 Değişim 508,73 Son veri saati:
Düşük 13680,26 Yüksek 14188,99
Açılış
45,9744 Değişim 0,0659 Son veri saati:
Düşük 45,9632 Yüksek 46,0291
Açılış
53,6294 Değişim 0,3195 Son veri saati:
Düşük 53,3577 Yüksek 53,6772
Açılış
6.658,1180 Değişim 134,571 Son veri saati:
Düşük 6539,102 Yüksek 6673,673
Açılış
110,2480 Değişim 3,3217 Son veri saati:
Düşük 107,1346 Yüksek 110,4563
Açılış
BİST En Aktif Hisseler