CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya artışla başladı

VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya artışla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 0,56 yükselişle 15.761,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 01 Haziran 2026 09:33

Geçen hafta Kurban Bayramı nedeniyle kısalan işlem haftasında 26 Mayıs Salı günü yarım gün işlem gören haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,63 azalışla 15.674,00 puandan tamamladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 15.761,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yapay zeka rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Avro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın direnç, 15.600 ve 15.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4,50 oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
AB’nin 6 büyük ekonomisinden sermaye piyasalarında entegrasyon hamlesi AB'nin 6 büyük ekonomisinden sermaye piyasalarında entegrasyon hamlesi 30 Mayıs 2026 09:10
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 29 Mayıs 2026 17:06
Belçika’da maaş ve emekli aylıklarına kısıtlama Belçika'da maaş ve emekli aylıklarına kısıtlama 29 Mayıs 2026 16:38
Macaristan’ın dondurulan 10 milyar avroluk fonu serbest bırakılabilir Macaristan'ın dondurulan 10 milyar avroluk fonu serbest bırakılabilir 29 Mayıs 2026 16:36
ABD’de mal ticareti açığı nisan ayında geriledi ABD'de mal ticareti açığı nisan ayında geriledi 29 Mayıs 2026 15:51
Fed Yetkilisi Schmid’den enflasyon mesajı: Mücadelede tetikte kalmalıyız Fed Yetkilisi Schmid’den enflasyon mesajı: Mücadelede tetikte kalmalıyız 29 Mayıs 2026 14:57
ECB’den enerji fiyatları ve enflasyona karşı yeni mesaj: Faiz artışı gündemde ECB'den enerji fiyatları ve enflasyona karşı yeni mesaj: Faiz artışı gündemde 29 Mayıs 2026 14:54
Japonya’dan yeni korumak için 73,5 milyar dolarlık müdahale Japonya’dan yeni korumak için 73,5 milyar dolarlık müdahale 29 Mayıs 2026 14:33
Almanya’da işsiz sayısı 3 milyon sınırının altına geriledi Almanya'da işsiz sayısı 3 milyon sınırının altına geriledi 29 Mayıs 2026 13:08
Almanya’da ithalat fiyatlarında 3 yılın zirvesi! Almanya'da ithalat fiyatlarında 3 yılın zirvesi! 29 Mayıs 2026 13:06
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 29 Mayıs 2026 10:38
ABD’de yeni konut satışları nisanda geriledi ABD'de yeni konut satışları nisanda geriledi 29 Mayıs 2026 09:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9198 Değişim 0,0823 Son veri saati:
Düşük 45,8436 Yüksek 45,9259
Açılış
53,5663 Değişim 0,0913 Son veri saati:
Düşük 53,4834 Yüksek 53,5747
Açılış
6.660,5030 Değişim 52,517 Son veri saati:
Düşük 6657,246 Yüksek 6709,763
Açılış
111,7976 Değişim 3,8105 Son veri saati:
Düşük 108,4992 Yüksek 112,3097
Açılış
BİST En Aktif Hisseler