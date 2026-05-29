Anasayfa Finans Ekonomi Belçika'da maaş ve emekli aylıklarına kısıtlama

Belçika Federal Parlamentosu, maaş ve emekli aylıklarındaki enflasyona bağlı otomatik artışları kısmen sınırlandıran düzenleme paketini kabul etti.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 16:38

Belçika'da hükümetin bütçe açığını azaltma planının önemli bir parçasını oluşturan düzenleme paketi federal parlamentoda onaylandı.

Pakete göre, ülkede maaşlar, emekli aylıkları ve sosyal yardımların enflasyon oranına göre otomatik olarak artırıldığı "endeksleme" sistemi değiştirilecek.

Yeni "centenindex" adlı sistem kapsamında gelecekteki endeks artışları, çalışanlar için aylık brüt gelirin ilk 4 bin avroluk kısmına, emekli maaşları ve sosyal yardımlarda ise ilk 2 bin avroluk bölüme tam olarak uygulanacak. Bu sınırların üzerindeki gelirler için artışlar sınırlandırılacak. Bu kapsamda ilk uygulama Haziran 2026'da, ikinci uygulama ise 2028 yılında yapılacak.

Emeklilik reformu kapsamında ise yeterli çalışma süresini tamamlamadan erken emekli olanların maaşları düşürülecek. Emeklilik yaşından sonra çalışmaya devam edenlere ise ek prim verilecek. Emeklilik reformu 2027 yılında yürürlüğe girecek.

Ayrıca, ülkede doğal gaz ve kalorifer yakıtlarındaki tüketim vergileri artırılırken, elektrik üzerindeki vergiler düşürülecek. Uçuş vergisi ile yatırım hesaplarına uygulanan vergi de yükseltilecek.

Söz konusu paket, Belçika Kralı tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

YENİ DÜZENLEME GÖRÜŞ AYRILIKLARINA DA YOL AÇTI

Belçika'da ücretler, emekli maaşları ve sosyal yardımlar normal şartlarda endeksleme sistemi kapsamında enflasyona göre otomatik olarak artırılıyordu.

Yeni düzenlemeler, iş dünyası ve sendikalar arasında görüş ayrılıklarına da yol açtı.

İşveren örgütleri emeklilik reformunu desteklerken, sendikalar hem emeklilik reformuna hem de maaş endekslemesindeki değişikliğe karşı çıkarak düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşımaya hazırlanıyor.

Belçika'da bütçe açığı GSYH'nın yüzde 5'ini, kamu borcunun GSYH'ye oranı da yüzde 100'ü aşıyor. Federal hükümet son dönemde çeşitli kemer sıkma tedbirleri ile kamu maliyesini düzeltmeye çalışıyor.

Deniz Dalgıç - Editör

