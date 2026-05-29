ECB'den enerji fiyatları ve enflasyona karşı yeni mesaj: Faiz artışı gündemde

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yükselen enerji maliyetlerinin kalıcı enflasyona dönüşmesini önlemek amacıyla gerektiğinde “zamanında ve dengeli” adımlar atılacağı mesajını verdi. Piyasaların odağında ise haziran ayında yapılacak faiz kararı bulunuyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 14:54

ECB Yönetim Konseyi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Roma'da yaptığı değerlendirmelerde mevcut ekonomik koşulların ECB para politikasında yeniden ayarlama ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi. Panetta, özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

"ENERJİ FİYATLARINDA HIZLI NORMALLEŞME ZOR"

Panetta, İran kaynaklı jeopolitik risklerin kısa sürede azalması durumunda bile petrol ve doğal gaz fiyatlarının eski seviyelerine hızlı şekilde dönmesinin kolay olmayacağını belirtti.

Tüketicilerin enflasyon beklentilerinde artış görüldüğünü söyleyen Panetta, şirketlerin de yeni zam hazırlıkları yaptığını aktardı. Buna rağmen finansal piyasalardaki orta vadeli enflasyon beklentilerinin ECB'nin yüzde 2 hedefiyle uyumlu kalmasının, para politikası açısından önemli bir denge oluşturduğunu vurguladı.

ECB FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM

Piyasalarda gözler şimdi ECB'nin 10-11 Haziran'da gerçekleştireceği Yönetim Konseyi toplantısına çevrildi. Ekonomistler, bankanın faiz artırımı yönünde adım atabileceğini değerlendirirken, birçok ECB yetkilisinin de para politikasında sıkılaşma ihtiyacına dikkat çektiği belirtiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

