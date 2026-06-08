Almanya’da fabrika siparişleri düştü: Enerji krizi ve jeopolitik riskler ekonomik görünümü zayıflatıyor

Destatis tarafından açıklanan verilere göre, siparişler bir önceki aya kıyasla %3,8 azaldı. Bu düşüş, ekonomistlerin %2 seviyesindeki gerileme beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Gerilemede özellikle otomotiv sektörü, elektrikli ekipmanlar ile makine ve ekipman siparişlerindeki zayıflama etkili oldu. Büyük ölçekli siparişlerin ise genel veriye kayda değer bir katkı sağlamadığı belirtildi.

Ekonomide yılın ilk çeyreğinde görülen sınırlı büyümenin ardından, Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan daralmalar ikinci çeyrekte olası bir küçülme riskini güçlendirdi. ABD-AB ticaret gerilimleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin beklentiler de baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

Tüm bu gelişmeler, Almanya ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinin zayıflamasına neden olurken, hükümetin altyapı ve savunma yatırımlarına yönelik teşvik planlarının etkisinin ise sınırlı kaldığı ifade edildi.