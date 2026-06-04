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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Mayıs ile biten haftada 225 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2026 16:26

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 225 bine yükseldi. Piyasa beklentisi, bu sayının 214 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 215 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin 500 artışla 214 bin 750'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Mayıs ile biten haftada 8 bin kişi azalarak 1 milyon 777 bine geriledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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