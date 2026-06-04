Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 590 bin lira, en yüksek 6 milyon 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 665 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 615 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 975 milyon 293 bin 435,68 lira, işlem miktarı ise 1056,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 992 milyon 80 bin 561,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Osmanlı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.615.000,00 4.473,10 En Düşük 6.590.000,00 4.430,00 En Yüksek 6.670.000,00 4.520,00 Kapanış 6.665.000,00 4.520,00 Ağırlıklı Ortalama 6.607.041,67 4.473,34 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.975.293.435,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.056,69 Toplam İşlem Adedi 55