CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 665 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2026 16:54

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 590 bin lira, en yüksek 6 milyon 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 665 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 615 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 975 milyon 293 bin 435,68 lira, işlem miktarı ise 1056,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 992 milyon 80 bin 561,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Osmanlı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.615.000,00 4.473,10
En Düşük 6.590.000,00 4.430,00
En Yüksek 6.670.000,00 4.520,00
Kapanış 6.665.000,00 4.520,00
Ağırlıklı Ortalama 6.607.041,67 4.473,34
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.975.293.435,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.056,69
Toplam İşlem Adedi 55

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varil fiyatı 96 doları aştı Brent petrolün varil fiyatı 96 doları aştı 01 Haziran 2026 16:57
Almanya’da imalat sektörü mayısta durma noktasına geldi Almanya'da imalat sektörü mayısta durma noktasına geldi 01 Haziran 2026 15:41
Yuan 3 yılın en yüksek seviyesinden geriledi Yuan 3 yılın en yüksek seviyesinden geriledi 01 Haziran 2026 14:31
Euro Bölgesi’nde işsizlik nisanda sabit kaldı Euro Bölgesi'nde işsizlik nisanda sabit kaldı 01 Haziran 2026 13:54
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 01 Haziran 2026 13:36
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 01 Haziran 2026 10:52
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya artışla başladı 01 Haziran 2026 09:33
İngiltere konut piyasasında Orta Doğu etkisi İngiltere konut piyasasında Orta Doğu etkisi 01 Haziran 2026 09:20
Rusya’dan uçak yakıtı ihracatına yasak! Rusya'dan uçak yakıtı ihracatına yasak! 01 Haziran 2026 09:21
ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor ABD tahvil piyasasında gözler istihdam verisinde: Faiz artışı beklentileri güçleniyor 01 Haziran 2026 09:13
Piyasalarda yapay zeka rallisi Piyasalarda yapay zeka rallisi 01 Haziran 2026 09:08
ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? 01 Haziran 2026 08:56
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.814,6000 Değişim 508,73 Son veri saati:
Düşük 13680,26 Yüksek 14188,99
Açılış
45,973 Değişim 0,0659 Son veri saati:
Düşük 45,9632 Yüksek 46,0291
Açılış
53,633 Değişim 0,3195 Son veri saati:
Düşük 53,3577 Yüksek 53,6772
Açılış
6.664,3170 Değişim 134,571 Son veri saati:
Düşük 6539,102 Yüksek 6673,673
Açılış
110,5617 Değişim 3,8791 Son veri saati:
Düşük 107,1346 Yüksek 111,0137
Açılış
BİST En Aktif Hisseler