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UAEA Başkanı Grossi’den kritik uyarı: Nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, dünyanın neresinde olursa olsun nükleer tesislerin asla saldırıya uğramaması gerektiğini belirtti.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 13:08

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırıya ilişkin olağanüstü toplandı.

Toplantının açılışında konuşan UAEA Başkanı Grossi, bugün Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınındaki cephe hattında sağlanan yerel ateşkesin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, müzakerelerde işbirliği yaptıkları için Rusya ve Ukrayna heyetlerine teşekkür etti.

Grossi, hafta boyunca Körfez ülkeleri yetkilileriyle bir araya geldiğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne yapılan saldırı hakkında görüşmeler yaptığını kaydetti.

Söz konusu santrali de ziyaret ettiğini ve 17 Mayıs'ta insansız hava aracının neden olduğu hasarı gördüğünü aktaran Grossi, saldırının santralin dışında bulunan jeneratörde yangına neden olduğunu anımsattı.

Grossi, olayın nükleer güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını ancak nükleer santraldeki radyasyon seviyesinin normal kaldığını ifade etti.

UAEA Başkanı, Barakah dahil faaliyetteki diğer nükleer santrallere yönelik bir saldırının, çevreye çok yüksek düzeyde radyoaktif sızıntıya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Grossi, barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek "Dünyanın neresinde olurlarsa olsun, nükleer tesisler asla saldırıya uğramamalıdır. Daha önce birçok kez yaptığım gibi, azami itidal çağrısında bulunuyorum." dedi.

Nükleer güvenliğin temel bir ilke olarak istisnasız herkes için geçerli olduğunu dile getiren Grossi, UAEA için bu konuda "çifte standardın" söz konusu olmadığını savundu.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında 17 Mayıs'ta İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

BAE'li yetkililer, saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Mısır, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan, UAEA Yönetim Kurulu'na saldırıya dair olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunmuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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