Fed’de faiz artırımı ihtimali yeniden gündemde! Şahin mesajlar piyasaları tedirgin etti

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarına yönelik verdiği güçlü mesajlar, banka içinde daha sıkı para politikası uygulanabileceğine ilişkin beklentileri artırdı.

Piyasalar, Fed'in 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Ancak yükselen petrol fiyatları ve yapay zekâ yatırımlarının teknoloji ile ekipman maliyetleri üzerindeki etkisi, enflasyon görünümüne yönelik risklerin devam etmesine neden oluyor.

Bu gelişmeler, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarını da daha görünür hale getirdi.

Kongre'de yaptığı konuşmada enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten Warsh, son dönemde açıklanan olumlu enflasyon verilerine rağmen fiyat istikrarı hedefinden henüz uzak olunduğunu ifade etti. Warsh'ın doğrudan faiz artırımı çağrısı yapmamasına karşın açıklamaları, piyasalarda Fed'in şahin duruşunu koruduğu şeklinde değerlendirildi.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyondaki yavaşlamanın beklenenden uzun sürmesi halinde faiz artırımının gündeme gelebileceğini belirtirken, mevcut para politikasının şu aşamada uygun olduğunu söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ekonomik verilerin yakından izlenmesi gerektiğini ve ihtiyaç halinde adım atmaya hazır olduklarını dile getirdi. New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun en yüksek seviyelerin gerisinde kalmış olabileceğini değerlendirdi.

Öte yandan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan daha yüksek faiz seviyelerinin gerekli olabileceğini savunurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da faiz artırımının seçenekler arasında bulunabileceğine yönelik mesajlar verdi.

Hammack, görev süresi boyunca ilk kez iş dünyasından enflasyonun kontrol altına alınması için Fed'in daha güçlü adım atması gerektiğine ilişkin yoğun geri bildirim aldığını aktardı.

Temmuz toplantısında oy hakkı bulunan bazı Fed yetkililerinin daha şahin açıklamalar yapması, karar metninde farklı görüşlerin ortaya çıkabileceği beklentisini artırdı. Ancak ekonomistlerin çoğunluğu, temmuz ayında faiz artırımı ihtimalini düşük görmeye devam ediyor.