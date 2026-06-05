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İngiltere’de enflasyon beklentileri yükselişini sürdürüyor

İngiltere’de işletmelerin önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü eğilim devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) Mayıs 2026 dönemine ait Karar Verici Paneli verileri, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 13:02

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2026 13:03

Üç aylık hareketli ortalama verilerine göre, işletmelerin gelecek bir yıla yönelik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon beklentisi mayıs ayında yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Buna karşın, üç yıl sonrasına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 2,8'de sabit kalarak nisan ayına göre değişiklik göstermedi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise işletmelerin bir yıl sonrasına yönelik enflasyon beklentisi mayısta 0,3 puan düşüşle yüzde 3,7 olarak kaydedildi. BOE, söz konusu gerilemenin şirketlerin kendi satış fiyatlarına yönelik artış beklentilerindeki yavaşlamayla paralel olduğunu vurguladı.

Son veriler, İngiltere'de kısa vadeli enflasyon beklentilerinin güçlü seyrini korurken, uzun vadeli enflasyon görünümünün ise daha dengeli ve istikrarlı kaldığına işaret ediyor.

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