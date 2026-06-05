İngiltere’de enflasyon beklentileri yükselişini sürdürüyor

Üç aylık hareketli ortalama verilerine göre, işletmelerin gelecek bir yıla yönelik Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon beklentisi mayıs ayında yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Buna karşın, üç yıl sonrasına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 2,8'de sabit kalarak nisan ayına göre değişiklik göstermedi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise işletmelerin bir yıl sonrasına yönelik enflasyon beklentisi mayısta 0,3 puan düşüşle yüzde 3,7 olarak kaydedildi. BOE, söz konusu gerilemenin şirketlerin kendi satış fiyatlarına yönelik artış beklentilerindeki yavaşlamayla paralel olduğunu vurguladı.

Son veriler, İngiltere'de kısa vadeli enflasyon beklentilerinin güçlü seyrini korurken, uzun vadeli enflasyon görünümünün ise daha dengeli ve istikrarlı kaldığına işaret ediyor.