CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs’tan Fed tahmini: Faiz indirimi 2027’ye ertelendi, faizler 2026 boyunca sabit kalabilir

Goldman Sachs’tan Fed tahmini: Faiz indirimi 2027’ye ertelendi, faizler 2026 boyunca sabit kalabilir

Goldman Sachs, güçlü ABD istihdam verilerinin ardından Federal Reserve’in faiz politikasına ilişkin beklentilerini güncelledi. Kurum, Fed’in 2026 yılı boyunca politika faizini sabit tutacağını, ilk faiz indirimlerinin ise 2027 yılında gerçekleşeceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 08 Haziran 2026 09:23

Goldman Sachs'tan yapılan değerlendirmede, daha önce 2026 sonu ve 2027 başı için beklenen faiz indirimlerinin Haziran ve Aralık 2027 dönemine ertelendiği belirtildi. Bu revizyonun temel nedeni olarak güçlü ekonomik aktivite ve istihdam piyasasındaki dayanıklılık gösterildi.

Son açıklanan istihdam verilerinin beklentileri aşması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutabileceği görüşünü güçlendirdi. Ayrıca Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkisi de politika alanını genişleten bir unsur olarak değerlendirildi.

Raporda, güçlü ekonomik görünümün sınırlı da olsa faiz artırımı ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığı ifade edilirken, ana senaryonun faizlerin mevcut seviyelerde korunması olduğu vurgulandı.

Faiz indirimlerinin ise enflasyonun hedefe yaklaşması ve enerji fiyatlarındaki baskının azalmasına bağlı olacağı belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 04 Haziran 2026 16:26
ABD’de tarım dışı verimlilik arttı ABD'de tarım dışı verimlilik arttı 04 Haziran 2026 16:15
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dış borç tamamen kapanacak Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dış borç tamamen kapanacak 04 Haziran 2026 10:31
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 04 Haziran 2026 09:54
Morgan Stanley ve UniCredit’ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir Morgan Stanley ve UniCredit'ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir 04 Haziran 2026 08:56
Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı Asya borsalarında sert satış: Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları baskı yarattı 04 Haziran 2026 08:52
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma küresel piyasaları baskılıyor Petrol fiyatlarındaki dalgalanma küresel piyasaları baskılıyor 04 Haziran 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 03 Haziran 2026 16:41
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor 03 Haziran 2026 11:17
ABD’den yeni gümrük vergisi planı: Türkiye de ek tarifeler kapsamına alındı ABD’den yeni gümrük vergisi planı: Türkiye de ek tarifeler kapsamına alındı 03 Haziran 2026 09:04
Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir Cleveland Fed Başkanı Hammack: Yüksek enflasyona karşı yakında para politikası adımı gerekebilir 02 Haziran 2026 16:25
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Haziran 2026 13:34
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.694,1900 Değişim 241,60 Son veri saati:
Düşük 13661,82 Yüksek 13903,42
Açılış
46,1072 Değişim 0,0483 Son veri saati:
Düşük 46,058 Yüksek 46,1063
Açılış
53,1813 Değişim 0,1474 Son veri saati:
Düşük 53,1022 Yüksek 53,2496
Açılış
6.375,3850 Değişim 124,920 Son veri saati:
Düşük 6327,531 Yüksek 6452,451
Açılış
99,3312 Değişim 3,4317 Son veri saati:
Düşük 98,13 Yüksek 101,5617
Açılış
BİST En Aktif Hisseler