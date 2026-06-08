Goldman Sachs’tan Fed tahmini: Faiz indirimi 2027’ye ertelendi, faizler 2026 boyunca sabit kalabilir

Goldman Sachs'tan yapılan değerlendirmede, daha önce 2026 sonu ve 2027 başı için beklenen faiz indirimlerinin Haziran ve Aralık 2027 dönemine ertelendiği belirtildi. Bu revizyonun temel nedeni olarak güçlü ekonomik aktivite ve istihdam piyasasındaki dayanıklılık gösterildi.

Son açıklanan istihdam verilerinin beklentileri aşması, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutabileceği görüşünü güçlendirdi. Ayrıca Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkisi de politika alanını genişleten bir unsur olarak değerlendirildi.

Raporda, güçlü ekonomik görünümün sınırlı da olsa faiz artırımı ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığı ifade edilirken, ana senaryonun faizlerin mevcut seviyelerde korunması olduğu vurgulandı.

Faiz indirimlerinin ise enflasyonun hedefe yaklaşması ve enerji fiyatlarındaki baskının azalmasına bağlı olacağı belirtildi.