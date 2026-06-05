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Rosatom açıkladı: Zaporijya NGS'de geri sayım başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yeniden başlatılmasına "aylar kaldığını" söyledi.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 13:20

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rus devlet kanalı Vesti'ye, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Santralin yeniden başlatılmasının öngörülebilir gelecekte mümkün olabileceğini belirten Likhachev, "Zaporijya NGS'nin yeniden başlatılmasına aylar kaldığına dair hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Likhachev, santralin güvenlik, çevresel etkinlik ve ticari cazibe açısından uluslararası toplum için kabul edilebilir bir yapılandırmayla yeniden faaliyete alınabileceğini ifade etti.

Yeniden başlatma için iki temel şartın bulunduğunu vurgulayan Likhachev, bunların Ukrayna'daki savaşa ilişkin karar alınması ve santralde nükleer ve çevresel güvenliğin sağlanması olduğunu kaydetti.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Santralde Eylül 2022'den bu yana elektrik üretilmezken, tesisteki reaktörler soğuk durdurma modunda tutuluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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