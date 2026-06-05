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Rusya 'Hürmüz' açıklaması: Bütçeye 1 trilyon rublelik katkı bekleniyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, ülkesinin bütçesine yaklaşık 1 trilyon ruble (yaklaşık 13,6 milyar dolar) ek kaynak sağlayabileceğini söyledi.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 14:39

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Rus devlet kanalı Vesti'ye ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yılın başlarında petrol fiyatlarının Rus bütçesi açısından çok elverişli olmadığını belirten Siluanov, piyasa koşullarının artık değiştiğini ifade etti.

Hürmüz'deki durum nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı olmayabileceğine işaret eden Siluanov, "Bu fiyatlar yıl sonuna kadar korunursa, elde edeceğimiz ek kaynaklarla bütçeden Ulusal Refah Fonu'na yaklaşık 1 trilyon ruble aktarılabilir." dedi.

Rusya'nın 2026'ya ilişkin özelleştirme planlarını da yerine getirmeyi hedeflediğini belirten Siluanov, "Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin kararıyla hazineye devredilen varlıkların satışına ilişkin hedefleri de aşacağız." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle küresel petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durma noktasına gelmişti.

Bölgede yaşanan gerilimle birlikte Rusya'nın ana ihracat kalemlerinden petrolün fiyatlarında da hızla artış yaşanmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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