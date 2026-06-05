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Euro Bölgesi ekonomisi daraldı

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 0,2 daralırken, bölge ekonomisi 2022'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2026 13:04

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 arttı.

Eurostat'ın daha önce yayımladığı öncü veriler ve piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı yönündeydi.

Bugün açıklanan verilerle Eurostat, önceki büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Avro Bölgesi ekonomisi, son olarak 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 0,7 yükseldi.

AB büyüme verileri de aşağı yönlü güncellendi. Önceki tahminler, AB'de GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 arttığı yönündeydi.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 12,1, Litvanya'da yüzde 0,3, İsveç'te yüzde 0,2 ve Fransa'da yüzde 0,1 azaldı. Romanya, Portekiz, Lüksemburg ve Hırvatistan'da sabit kalan GSYH, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 16,8, Romanya'da yüzde 1,1 azalırken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.

İSTİHDAM VERİLERİ

Avro Bölgesi'nde istihdam ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,5 arttı.

AB'de ise istihdam, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,5 yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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