CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de imalat sanayi son 4 yılın zirvesinde

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 54 değerini alarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 09:28

S&P Global, ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI nisanda geçen aya kıyasla 1,7 puan artarak 54 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri endeksin 52,5 değerini alacağı yönündeydi.

Bu dönemde 47 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, martta 52,3 değerini almıştı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE TOPARLANMA

ABD'de hizmet sektörü PMI da nisanda aylık bazda 1,5 puan artışla 51,3'e yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin 50,5 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki toparlanmaya işaret eden ve 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, martta 49,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda aylık bazda 1,7 puan artarak 52 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri, söz konusu endeksin 50,6 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, martta 50,3 değerini almıştı.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mart ayında görülen neredeyse durgunluk seviyesinin ardından nisan ayında iş dünyası üretimindeki toparlanmanın olumlu bir gelişme olduğunu, ancak son üç ayda 2024'ün başından bu yana kaydedilen en zayıf üretim genişlemesinin görüldüğünü ve bu durumun başlıca nedeninin Orta Doğu'daki savaş olduğunu belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.281,3500 Değişim 63,65 Son veri saati:
Düşük 14277,39 Yüksek 14341,04
Açılış
45,0314 Değişim 0,0957 Son veri saati:
Düşük 44,93 Yüksek 45,0257
Açılış
52,6418 Değişim 0,1154 Son veri saati:
Düşük 52,5438 Yüksek 52,6592
Açılış
6.775,6070 Değişim 76,449 Son veri saati:
Düşük 6740,309 Yüksek 6816,758
Açılış
108,1759 Değişim 2,7667 Son veri saati:
Düşük 107,0898 Yüksek 109,8565
Açılış
BİST En Aktif Hisseler