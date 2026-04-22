Stablecoin ekosistemi büyüyor: Dijital dolar küresel finansın yeni güç aracı olabilir

Dijital varlık piyasalarında hızla genişleyen stablecoin ekosistemi, ABD dolarının küresel finans sistemindeki ağırlığını koruması açısından yeni bir enstrüman haline geliyor. MUFG Bank analisti Derek Halpenny, stablecoin kullanımının dünya genelinde daha fazla yayılması durumunda doların rezerv para birimi olarak konumunu kaybetme riskinin sınırlanabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, dijital finansın yükselişiyle birlikte rezerv para rekabetinin farklı bir boyuta taşındığına dikkat çekiyor.

STABLECOİN NEDİR?

Stablecoin'ler, değerini belirli bir varlığa sabitleyen kripto para birimleri olarak tanımlanıyor. Bu varlık; dolar, euro, altın veya çeşitli finansal enstrümanlar olabiliyor. En yaygın model ise ABD dolarına endeksli stablecoin'ler olarak öne çıkıyor.

Bugün stablecoin piyasasının büyük bölümü hâlâ dolar bazlı dijital varlıklardan oluşuyor. Uzmanlara göre düşük oynaklık sunmaları, bu varlıkların ödemeler, tasarruf ve sınır ötesi transferler için daha cazip hale gelmesini sağlıyor.

HALPENNY'DEN DE-DOLARİZASYON DEĞERLENDİRMESİ

MUFG Bank analisti Halpenny, stablecoin pazarında doların baskınlığını sürdürmesinin, küresel rezerv para tartışmalarında ABD'ye önemli bir avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor. Ona göre dijital varlıklarda dolar merkezli yapının güçlenmesi, son yıllarda sıkça gündeme gelen de-dolarizasyon iddialarını zayıflatabilir.

Son dönemlerde birçok ülke dış ticarette yerel para birimlerine yönelirken, rezerv çeşitlendirme adımları doların geleceğine ilişkin tartışmaları artırmıştı. Ancak stablecoin alanındaki dolar hakimiyeti, bu tartışmalara karşı yeni bir denge unsuru olabilir.

YÜKSEK ENFLASYONLU ÜLKELERDE TALEP ARTABİLİR

Halpenny, özellikle yüksek enflasyonla mücadele eden ve para birimi hızla değer kaybeden ülkelerde stablecoin talebinin artma potansiyeli taşıdığını vurguluyor. Vatandaşların satın alma gücünü korumak için dolar bazlı dijital varlıklara yönelmesi, bu süreci hızlandırabilir.

Bazı gelişmekte olan piyasalarda bu eğilim şimdiden gözlemleniyor. Uzmanlara göre dolar temelli dijital varlıkların yaygınlaşması, küresel para sisteminde yeni dengelerin oluşmasına zemin hazırlayabilir.