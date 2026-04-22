Anasayfa Finans Ekonomi ABD’de mortgage faizleri geriledi: Konut kredisi başvurularında yüzde 7,9 artış

ABD’de mortgage faizleri geriledi: Konut kredisi başvurularında yüzde 7,9 artış

ABD’de düşen mortgage faizleri konut piyasasını hareketlendirdi. Haftalık başvurular yüzde 7,9 yükselirken, satın alma ve yeniden finansman taleplerinde güçlü artış kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 16:21

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2026 16:39

ABD konut piyasasına ilişkin son veriler, faizlerdeki düşüşün kredi talebini yeniden canlandırdığını ortaya koydu. Mortgage Bankacıları Birliği'nin (MBA) 17 Nisan 2026 ile sona eren haftaya ait verilerine göre, mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla yüzde 7,9 arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Mortgage Piyasa Bileşik Endeksi haftalık bazda yüzde 7,9 yükselirken, arındırılmamış verilerde artış yüzde 9 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte alıcıların yeniden piyasaya yöneldiğine işaret etti.

Yeniden finansman tarafında da dikkat çekici bir artış görüldü. Yeniden Finansman Endeksi haftalık bazda yüzde 6 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 52'ye ulaştı.

Konut satın alma amaçlı başvurular da güçlü bir performans sergiledi. Mevsimsellikten arındırılmış Satın Alma Endeksi yüzde 10 artarken, arındırılmamış verilerde yükseliş yüzde 12 oldu. Söz konusu başvurular, geçen yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 14 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, finansal piyasaların Orta Doğu'daki ateşkes gelişmeleri ve petrol fiyatlarındaki düşüşe olumlu tepki verdiğini belirtti. Bu gelişmelerin mortgage faizlerini aşağı çektiğini ifade eden Fratantoni, kredi piyasasında hareketliliğin hız kazandığını dile getirdi.

Nitekim 30 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 6,35 seviyesine gerileyerek başvurulardaki artışın temel nedenlerinden biri oldu. Fratantoni, yeniden finansman başvurularının yüzde 6, satın alma amaçlı başvuruların ise yüzde 10 arttığını aktarırken, özellikle konvansiyonel satın alma kredilerindeki yüzde 11'lik yükselişin öne çıktığını vurguladı.

Başvuru dağılımına bakıldığında, yeniden finansman işlemlerinin toplam içindeki payı yüzde 45,5'ten yüzde 44,2'ye geriledi. Ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) kredilerinin payı yüzde 8'e inerken, FHA destekli krediler yüzde 18,2 seviyesinde sabit kaldı. VA kredilerinin payı yüzde 15,7'den yüzde 15'e düşerken, USDA kredileri yüzde 0,5 seviyesinde değişmedi.

Faiz oranlarındaki düşüş farklı kredi türlerinde de hissedildi. Uygun kredi limitli 30 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 6,42'den yüzde 6,35'e gerilerken, jumbo kredilerde oran yüzde 6,48'den yüzde 6,43'e indi. FHA destekli 30 yıllık faiz oranı yüzde 6,10'a düşerken, 15 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 5,75 olarak kaydedildi. 5/1 ARM kredi oranı ise yüzde 5,48'e geriledi.

Genel görünüm, faizlerdeki gevşemenin ABD konut piyasasında kredi talebini yeniden artırdığını ve sektörde toparlanma sinyallerinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

