Netflix 25 milyar dolarlık hisse geri alım başlattı

Netflix, yönetim kurulunun onayıyla hisse geri alım programına 25 milyar dolarlık ek yetki verildiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 09:33

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, yönetim kurulunun dün, Aralık 2024'te yetkilendirilen geri alım programına ek olarak şirketin adi hisselerinden 25 milyar dolarlık daha geri alım yapılmasını onayladığı belirtildi.

Bildirimde, şirketin 31 Mart itibarıyla Aralık 2024 tarihli mevcut yetkisi kapsamında 6,8 milyar dolarlık kullanılabilir tutarı bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu hisse geri alım kararı, Netflix'in şubat ayında Warner Bros. Discovery'nin stüdyoları ve HBO Max yayın hizmeti için yaptığı 72 milyar dolarlık teklif sürecinden çekilmesinin ardından geldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

