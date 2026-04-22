AB'den enerji krizine karşı kritik önlemler

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji krizine karşı elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması ve üye ülkelerin doğal gaz depolarını koordineli şekilde doldurmasını içeren yeni bir plan hazırladı.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 14:14

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2026 14:15

AB Komisyonu, ithal fosil yakıtlara bağımlılıktan kaynaklanan ve son 5 yılda ikinci kez yaşanan enerji krizi nedeniyle hazırlanan "AccelerateEU" adlı planı kamuoyuyla paylaştı.

Plana göre, enerji alanında AB düzeyinde daha güçlü koordinasyon sağlanacak.

Gaz depolarının doldurulması, petrol stoklarının kullanımı, ulusal acil önlemler ile jet yakıtı ve dizel arzının güvence altına alınması gibi alanlarda işbirliği artırılacak. Üye ülkelerin acil durum tedbirleri, petrol rafinerisi üretim kapasitesi de dahil olmak üzere yakından koordine edilecek.

AB genelinde ulaşım yakıtlarının üretimi, ithalatı, ihracatı ve stok seviyelerini izlemek amacıyla yeni bir "Yakıt Gözlemevi" kurulacak. Bu mekanizma sayesinde olası yakıt kıtlıkları hızlı şekilde tespit edilecek ve acil durumlarda dengeli yakıt dağılımı sağlanacak.

Komisyon, yüksek jet yakıtı fiyatları ve olası arz sıkıntılarının havacılık sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için mevcut AB havacılık kurallarındaki esnekliklere açıklık getirecek.

ELEKTRİKTE DAHA DÜŞÜK VERGİLENDİRME

Plan kapsamında vatandaşlar ve sanayi için hedefli, zamanında ve geçici destek önlemleri uygulanacak. Bu çerçevede gelir destekleri, enerji kuponları, sosyal tarifeler ve elektrik üzerindeki vergi yükünün azaltılması gibi adımlar atılacak. Komisyon ayrıca, en fazla etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla üye ülkelere esneklik sağlayacak geçici bir devlet yardımı çerçevesi hazırlayacak.

AB Komisyonu, elektriğin fosil yakıtlara kıyasla daha düşük vergilendirilmesini sağlayacak şebeke ücretleri ve vergilendirme düzenlemelerine ilişkin yasal teklif sunacak.

Öte yandan, AB'de yerli ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması hedeflenecek. Bu kapsamda yaz aylarında bir Elektrifikasyon Eylem Planı açıklanacak ve enerji şebekesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.

Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasıyla Avrupa'da hem petrol hem de doğal gaz fiyatları hızla yükseldi.

AB, 28 Şubat'tan beri başta fosil yakıtlar olmak üzere enerji ithalatı için yaklaşık 24 milyar avro ek harcama yaptı.

AB ülkelerinde jet yakıtı arzında da sıkıntılar ve kıtlık riski ortaya çıktı.

AB rafinerileri jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısım ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Son dönemde yaşanan kesintiler jet yakıtı fiyatlarının 2 kat artmasına ve çok sayıda uçuşun iptaline neden oldu.

Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor! Trump tarifeleri Japonya ihracatını zorluyor: Otomotiv sektöründe düşüş, ticaret açığı sürüyor! 22 Nisan 2026 09:11
Küresel piyasalar ateşkes belirsizliğini fiyatlıyor: ABD borsaları geriledi, petrol yükseldi Küresel piyasalar ateşkes belirsizliğini fiyatlıyor: ABD borsaları geriledi, petrol yükseldi 22 Nisan 2026 09:08
Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor: Jet yakıtı krizi havacılığı vurdu Lufthansa 20 bin uçuşu iptal ediyor: Jet yakıtı krizi havacılığı vurdu 22 Nisan 2026 09:06
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Trump’tan İran’a gizli sevkiyat iddiası ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Trump’tan İran’a gizli sevkiyat iddiası 22 Nisan 2026 09:06
New York borsası müzakere öncesi yükselişle başladı New York borsası müzakere öncesi yükselişle başladı 21 Nisan 2026 17:03
ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı 21 Nisan 2026 15:49
Kevin Warsh Senato’da: Trump’ın Fed Başkan adayı kritik oturumda! Kevin Warsh Senato’da: Trump’ın Fed Başkan adayı kritik oturumda! 21 Nisan 2026 14:44
Akıllı telefonlarda yeni dönem: Değiştirilebilir batarya zorunlu olacak Akıllı telefonlarda yeni dönem: Değiştirilebilir batarya zorunlu olacak 21 Nisan 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 21 Nisan 2026 13:15
Almanya’da yatırımcı güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde Almanya’da yatırımcı güveni son 3 yılın en düşük seviyesinde 21 Nisan 2026 13:08
Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim Borsa İstanbul takviminde yatırımcıları ilgilendiren önemli değişim 21 Nisan 2026 12:53
Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir Fatih Birol: Körfez’de 34 enerji tesisi ağır hasarlı, petrol arzı yıllarca toparlanamayabilir 21 Nisan 2026 12:00
