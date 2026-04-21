ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre perakende satışlar Mart ayında aylık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Şubat ayına ilişkin veri de yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yukarı yönlü revize edildi.

OTOMOBİL HARİÇ SATIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Otomobil hariç perakende satışlar Mart'ta yüzde 1,9 artarak daha güçlü bir performans sergiledi.

ARTIŞTA AKARYAKIT ETKİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

Mart ayındaki yükselişte, artan yakıt fiyatlarına bağlı olarak benzin harcamalarındaki yüzde 15,5'lik artış önemli rol oynadı. Benzin dışı satışlar ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

GENİŞ TABANLI YÜKSELİŞ

Mobilya, elektronik ve genel tüketim ürünleri dahil olmak üzere 13 kategorinin büyük bölümünde artış gözlendi. Motorlu taşıt satışları yüzde 0,5 yükselirken, hizmet tarafında yer alan restoran ve bar gelirleri yüzde 0,1 artış gösterdi.

TÜKETİMDE TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Veriler, artan yakıt maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının genel olarak dengeli seyrettiğini ortaya koydu. Ancak ekonomistler; vergi sezonunun sona ermesi, yüksek enerji maliyetleri ve istihdamdaki yavaşlama gibi unsurlar nedeniyle bu güçlü görünümün kalıcı olmayabileceğine dikkat çekiyor.