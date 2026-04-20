Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 14.491,23 puana indi.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 13:22

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,70 puan ve yüzde 0,66 azalışla 14.491,23 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 94,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen ise yüzde 1,96 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel olarak günün ilk yarısını satıcılı tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında bilanço döneminin başlamasıyla sektör ve şirket bazlı ayrışmaların daha belirgin hale gelebileceğini ve Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

