Anasayfa Finans Ekonomi Küresel hisse fonlarına güçlü para girişi: Risk iştahı yeniden artıyor

Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasıyla birlikte hisse senedi fonlarına yönelik sermaye akışında belirgin bir artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta, mart ayı sonundan bu yana kaydedilen en güçlü haftalık giriş gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 14:21

Verilere göre, 15 Nisan ile sona eren haftada küresel hisse fonlarına toplam 31,26 milyar dolarlık net giriş oldu. Bu seviye, 25 Mart'tan bu yana görülen en yüksek haftalık alım olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel bazda ABD ve Avrupa piyasaları öne çıkarken, Asya tarafında ise çıkışlar dikkat çekti. ABD hisse fonlarına 21,25 milyar dolar, Avrupa fonlarına 9,38 milyar dolar giriş olurken; Asya hisse fonlarından 2,06 milyar dolarlık net çıkış yaşandı.

Öte yandan tahvil fonlarına yönelik girişlerde ivme kaybı görüldü. Küresel tahvil fonlarına girişler 7,59 milyar dolara gerileyerek önceki haftaya kıyasla düşüş gösterdi.

