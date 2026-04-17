Küresel hisse fonlarına güçlü para girişi: Risk iştahı yeniden artıyor

Verilere göre, 15 Nisan ile sona eren haftada küresel hisse fonlarına toplam 31,26 milyar dolarlık net giriş oldu. Bu seviye, 25 Mart'tan bu yana görülen en yüksek haftalık alım olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel bazda ABD ve Avrupa piyasaları öne çıkarken, Asya tarafında ise çıkışlar dikkat çekti. ABD hisse fonlarına 21,25 milyar dolar, Avrupa fonlarına 9,38 milyar dolar giriş olurken; Asya hisse fonlarından 2,06 milyar dolarlık net çıkış yaşandı.

Öte yandan tahvil fonlarına yönelik girişlerde ivme kaybı görüldü. Küresel tahvil fonlarına girişler 7,59 milyar dolara gerileyerek önceki haftaya kıyasla düşüş gösterdi.