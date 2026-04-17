IMF’den ECB için faiz artışı önerisi: 2026’da 50 baz puanlık hamle bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enerji kaynaklı enflasyon baskısıyla mücadele edebilmesi için 2026 yılında faiz oranlarını yaklaşık 50 baz puan artırması gerektiğini öngördü. Kurum, 2027 yılında ise bu artışın geri alınabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 09:04

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2026 09:08

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Başkanı Alfred Kammer, Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Reuters'a yaptığı açıklamada, söz konusu değerlendirmenin model bazlı bir senaryo olduğunu ve kesin bir karar niteliği taşımadığını ifade etti.

Kammer, ECB'nin politika faizinin şu anda yüzde 2 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, nötr para politikası duruşunun korunması için 2026'da sınırlı bir faiz artışının uygun olabileceğini söyledi.

Enerji arzındaki daralmanın enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Kammer, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel petrol ve doğalgaz arzını önemli ölçüde azalttığını ve bunun fiyatları yukarı çektiğini belirtti.

Talep artışı yerine arz kaynaklı bir şokla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Kammer, bu durumun merkez bankalarının kararlarını zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca enflasyon beklentilerinin henüz kalıcı şekilde bozulmadığını, ancak ikincil etkilerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

