Gram altın kaç tl?

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 934 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 09:39

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 6 bin 892 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 934 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 394 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 578 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 üstünde 4 bin 820 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkabileceğine yönelik umutlar korunurken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinden çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin sahadan müzakere masasına taşınmasıyla petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme, ekonomik büyümeye yönelik endişeleri bir nebze azalttı.

Jeopolitik endişelerin azalmasıyla dolar endeksinde görülen yavaşlama ve enflasyonist endişelerin hafiflemesiyle tahvil faizlerinde görülen gerilemeler altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

