BoE Başkanı Bailey'den 'büyük enerji şoku' uyarısı: Faiz kararı zorlaşıyor

BoE Başkanı Bailey’den 'büyük enerji şoku' uyarısı: Faiz kararı zorlaşıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarını sert şekilde etkilediğini belirterek “çok büyük bir enerji şoku” yaşandığını söyledi. Bu durumun enflasyonu yukarı çekebileceğini ifade eden Bailey, 30 Nisan’daki faiz kararı toplantısının oldukça zor geçeceğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 09:29

Washington'da düzenlenen IMF toplantısında konuşan Bailey, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin doğrudan enflasyona yansıyacağını dile getirdi. Küresel belirsizliklerin arttığını söyleyen Bailey, para politikası açısından net bir yol haritası çizmenin güçleştiğini belirtti.

"ACELE ETMEYECEĞİZ" VURGUSU

Bailey, 30 Nisan'daki faiz toplantısı öncesinde temkinli bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.
"Karar vermek çok zor; hem çatışmanın seyri hem de ekonomik etkileri belirsiz" diyen Bailey, erken ve hızlı adım atmayacaklarının altını çizdi.

İNGİLTERE İÇİN KRİTİK RİSK: ENERJİ BAĞIMLILIĞI

Bailey, İngiltere ekonomisinin özellikle doğal gaza olan bağımlılığı nedeniyle kırılgan olduğunu söyledi. Çatışmanın ne kadar süreceğinin, ekonomik etkilerin şiddetini belirleyeceğini de ekledi.

IMF'DEN MERKEZ BANKALARINA TEMKİN ÇAĞRISI

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından merkez bankalarına faiz artırımı konusunda acele edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Bailey de BoE'nin bu değerlendirmeleri dikkate aldığını belirtti.

ENFLASYON İÇİN "KALICI OLMAYABİLİR" SİNYALİ

Bailey, çatışma öncesinde iş gücü piyasasında yavaşlama belirtileri görüldüğünü ve şirketlerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmakta zorlandığını ifade etti. Bu durumun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini bir miktar sınırlayabileceğini söyledi.

BANKACILIK SİSTEMİ İÇİN ŞİMDİLİK RİSK YOK

Bankacılık sektöründe şu an için ciddi bir risk görmediklerini belirten Bailey, ancak çatışmanın uzaması halinde finansal sistemin dayanıklılığının zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

