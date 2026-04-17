CANLI BORSA
Almanya büyüme tahminini yarıya indirdi: Savaş etkisi ekonomiyi zorluyor

Almanya hükümeti, savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkileri nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna göre 2026 büyüme beklentisi yüzde 1’den yüzde 0,5’e, 2027 tahmini ise yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a düşürüldü.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 07:47

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2026 07:48

Savaşın petrol ve doğal gaz fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyon beklentilerinin de yükselmesine neden oldu. Hükümetin güncel öngörülerine göre enflasyonun bu yıl yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel ekonomiyi etkileyen yeni bir şok olarak değerlendirilen savaş, Almanya ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Euro Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmesinde, büyüme tahminlerinde en sert aşağı yönlü revizyonun Almanya için yapıldığını belirtti. IMF, Almanya ekonomisinin 2026'da yüzde 0,8, 2027'de ise yüzde 1,2 oranında büyüyeceğini öngörüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.201,0500 Değişim 307,02 Son veri saati:
Düşük 14124,79 Yüksek 14431,81
Açılış
44,8561 Değişim 0,0994 Son veri saati:
Düşük 44,7619 Yüksek 44,8613
Açılış
52,9281 Değişim 0,0992 Son veri saati:
Düşük 52,8348 Yüksek 52,934
Açılış
6.916,6920 Değişim 47,877 Son veri saati:
Düşük 6876,145 Yüksek 6924,022
Açılış
114,0912 Değişim 1,9667 Son veri saati:
Düşük 112,2218 Yüksek 114,1885
Açılış
BİST En Aktif Hisseler