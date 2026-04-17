ECB'den faiz artışı sinyali: İran savaşı ve enerji şoku enflasyonu yükseltiyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), İran’daki savaşın enflasyon üzerindeki etkileri nedeniyle Haziran ayında faiz artışına gidebileceği öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel riskler, para politikası beklentilerini yeniden şekillendiriyor.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 09:02

Ekonomistlere göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) çeyrek puanlık bir faiz artışı yapması bekleniyor. Ancak bunun yıl içinde tek hamle olabileceği tahmin ediliyor.

Ankete göre enflasyonun bu yıl yüzde 2,8 seviyesine yükselmesi beklenirken, 2026'da yüzde 2,1'e, 2027'de ise AMB'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

AMB yetkililerinin Nisan ayı sonundaki toplantıda faizleri sabit tutma eğiliminde olduğu belirtilse de bazı üyelerin faiz artırımı seçeneğini tamamen dışlamadığı ifade ediliyor.

Öte yandan yatırımcılar daha sıkı bir para politikası beklentisi içinde olup, piyasalar yıl içerisinde iki faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor. Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan enerji maliyetleri ise AMB'nin karar sürecini zorlaştırıyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
